Chivas remonta ante Leones Negros y cierra la pretemporada con triunfo

Chivas terminó su preparación rumbo al Clausura 2026 con una victoria de 3-1 sobre Leones Negros, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar de la Copa Pacífica en un duelo disputado en el Estadio Jalisco.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito tuvo que venir de atrás para imponerse al equipo universitario, apoyado en las actuaciones de Hugo Camberos, uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro, y de Ricardo Marín, quien fue clave al marcar un gol y colaborar con una asistencia.

Leones Negros sorprendió desde los primeros minutos al abrir el marcador. Jesús Brígido, exjugador rojiblanco, aprovechó un pase filtrado y definió con un disparo bombeado para superar a Óscar Whalley y poner en ventaja al cuadro melenudo.

La reacción de Guadalajara fue inmediata. Miguel Gómez recuperó el balón en campo rival y habilitó a Ricardo Marín, quien definió con precisión para empatar el encuentro y devolverle el control anímico a Chivas.

Pese al empate, el ambiente en las gradas se mantuvo discreto, debido a la baja asistencia provocada por la ausencia del Rebaño en la final del certamen. Aun así, Hugo Camberos destacó en la primera mitad con su velocidad y desequilibrio, generando aplausos entre los asistentes.

Para la segunda parte, Chivas mostró una versión más sólida y efectiva. Sergio Aguayo aprovechó un error defensivo de Leones Negros para marcar el gol de la remontada, dándole tranquilidad al conjunto rojiblanco.

Con el dominio del partido, Guadalajara sentenció el encuentro. Ricardo Marín volvió a ser protagonista al asistir a Yael Padilla, quien definió con certeza para el 3-1 definitivo.

Así, Chivas cerró su último compromiso de pretemporada con una victoria que le permite llegar con buenas sensaciones al arranque del Clausura 2026, el cual iniciará el próximo sábado como local cuando se mida a Pachuca.

