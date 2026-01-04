Novak Djokovic anuncia su retiro de la Professional Tennis Players Association

Novak Djokovic anunció este 4 de enero su salida definitiva de la Professional Tennis Players Association (PTPA), la organización creada para representar de manera independiente a los tenistas profesionales y de la cual fue uno de sus principales impulsores.

La decisión del serbio, comunicada a través de sus redes sociales, marca un punto de quiebre en un proyecto que nació como una alternativa a la ATP y que buscaba fortalecer la voz de los jugadores en temas de gobernanza, derechos y condiciones laborales dentro del circuito.

Djokovic explicó que su salida se debe a diferencias profundas con el rumbo actual de la asociación, especialmente en aspectos relacionados con la transparencia interna, la gobernanza y el uso de su imagen y postura pública.

“Tras una profunda reflexión, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión se basa en preocupaciones constantes sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se ha representado mi voz e imagen”, expresó.

La PTPA fue fundada por Djokovic y Vasek Pospisil como una iniciativa disruptiva dentro del tenis profesional. Sin embargo, con el paso de los años, el organismo perdió protagonismo y apoyo dentro del circuito, situación que terminó por alejar a su principal referente.

“Estoy orgulloso de la visión que compartimos al fundar la PTPA, con la intención de dar a los jugadores una voz más fuerte e independiente. No obstante, hoy mis valores ya no están alineados con la dirección que ha tomado la organización”, añadió el serbio.

Pese a su desvinculación, Djokovic dejó claro que continuará enfocado en su carrera deportiva y en su vida personal, además de seguir apoyando al tenis desde una perspectiva coherente con sus principios.

“Seguiré centrado en mi tenis, mi familia y en contribuir al deporte de maneras que reflejen mis valores e integridad. Para mí, este capítulo está cerrado”, concluyó.

Este anuncio se da en un momento clave de su carrera. Con el 2026 perfilándose como una de sus últimas temporadas como profesional y tras dos años sin títulos de Grand Slam, Djokovic encara la etapa final de su trayectoria con el desafío físico de mantenerse competitivo y con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como un objetivo aún lejano, pero presente.

