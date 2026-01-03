Charros de Jalisco vuelve a casa con la obligación de reaccionar ante Hermosillo

El tercer juego de la serie de primer playoff de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) 2025-26 entre Charros de Jalisco y Naranjeros de Hermosillo se perfila como un punto de quiebre anímico para la novena jalisciense, luego del severo golpe que recibió en el segundo compromiso, en el que fue apaleada 0-12 en el Estadio Fernando Valenzuela, casa de los sonorenses.

Más allá del marcador, aquella derrota dejó tocada la confianza de los caporales, que pasaron de protagonizar un duelo parejo en el arranque de la serie a ser completamente anulados tanto a la ofensiva como en el pitcheo. Por ello, el duelo 3, que se disputará este domingo 4 de enero a las 17:00 horas en el Estadio Panamericano, adquiere una relevancia mayúscula, ya que no sólo está en juego el marcador de la serie, sino la estabilidad emocional de un equipo que aspira legítimamente a defender su corona.

Encontrar el equilibrio y la fuerza al bat

Ahora, de regreso en Zapopan, los Charros tienen ante sí la oportunidad de reivindicarse ante su afición y reencontrarse con la identidad que los llevó a dominar buena parte del rol regular.

Jalisco fue, sin discusión, la ofensiva más productiva del torneo, al terminar como el equipo con mejor porcentaje de bateo (.289), además de liderar la liga en carreras anotadas (377) y hits conectados (661). Ese poderío fue prácticamente inexistente en el segundo juego, por lo que la consigna es clara: volver a imponer condiciones con el madero desde las primeras entradas.

No obstante, el gran reto para los Charros seguirá siendo el pitcheo, un rubro que les generó constantes dolores de cabeza a lo largo de la temporada. Jalisco finalizó el calendario regular como la escuadra que más carreras limpias permitió, con un promedio de efectividad colectiva de 5.17, cifra que evidencia la fragilidad de su staff y que los Naranjeros han sabido explotar. Si los locales desean inclinar la balanza a su favor, deberán mostrar una versión mucho más sólida desde la lomita y evitar que Hermosillo tome ventajas tempranas.

Bañuelos, bajo presión

Para este crucial tercer duelo, Benjamín Gil ha depositado su confianza en Manny Bañuelos, quien será el abridor y tendrá la misión de darle estabilidad al juego desde el arranque, contener a una ofensiva naranjera que llega encendida y, sobre todo, devolverle la calma al dugout jalisciense. Una salida sólida del zurdo podría marcar la diferencia y permitir que la artillería tapatía haga su trabajo.

Cabe recordar que los juegos 4 y 5 de la serie también se disputarán en el Estadio Panamericano, lo que convierte esta estancia en casa en una oportunidad de oro para Jalisco. Sacar provecho de la localía es prácticamente una obligación si los Charros quieren evitar una eliminación temprana y mantenerse con vida en la postemporada, especialmente después del duro golpe recibido en Hermosillo.

En ese contexto, el Juego 3 no es sólo un partido más, pues será una prueba de carácter, de capacidad de reacción y de mentalidad campeona para unos Charros que están obligados a responder. El margen de error se ha reducido al mínimo y la serie entra en una fase donde la confianza puede ser tan determinante como el talento.

