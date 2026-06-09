¡Raúl Jiménez vuelve a casa! Firma con Wolverhampton hasta 2028

El delantero mexicano Raúl Jiménez está de regreso en Wolverhampton. El atacante firmó este martes un contrato por dos temporadas, con opción a una más, para incorporarse nuevamente al club inglés tras concluir su etapa con el Fulham.

El conjunto de Molineux, que disputará la próxima campaña en la Championship luego de descender de la Premier League, confirmó el regreso de uno de los futbolistas más queridos por su afición durante los últimos años.

Un referente que dejó huella en el club

Jiménez defendió los colores de los Wolves entre 2018 y 2023, periodo en el que disputó 166 partidos y anotó 57 goles. Su desempeño fue clave para que el equipo alcanzara importantes resultados en la máxima categoría del futbol inglés.

Durante la temporada 2019-2020 firmó una de sus mejores campañas, al registrar 27 anotaciones en todas las competiciones y consolidarse como uno de los delanteros más destacados de la liga.

Reconocen su fortaleza tras la lesión de 2020

Además de sus goles, el club destacó el carácter y la resiliencia que mostró el mexicano después de la grave lesión en la cabeza que sufrió en un encuentro contra el Arsenal en 2020.

La institución recordó que su proceso de recuperación y su regreso a las canchas fortalecieron aún más el vínculo que mantenía con la afición, que lo considera una de las figuras más representativas de la historia reciente del equipo.

The return of Raul ����



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Recupera el dorsal número 9

Para esta nueva etapa, Jiménez volverá a portar el emblemático número 9, camiseta que le fue cedida por Adam Armstrong tras conocerse su regreso al club.

Directiva celebra el retorno del delantero mexicano

Nathan Shi, presidente ejecutivo de la institución, calificó el fichaje como un momento especial para el Wolverhampton y aseguró que el delantero representa los valores que identifican al club.

El directivo recordó que el mexicano fue protagonista de algunos de los momentos más importantes de la organización en años recientes y señaló que su regreso coincide con la celebración del 150 aniversario de la institución.

Confían en que ayude al objetivo del ascenso

El entrenador Rob Edwards manifestó su satisfacción por contar nuevamente con el atacante, destacando tanto su experiencia como su conocimiento de la identidad del club.

El estratega aseguró que el regreso de Jiménez no responde únicamente a motivos sentimentales, sino a la convicción de que puede ser una pieza fundamental para alcanzar el objetivo de regresar a la Premier League.

Por su parte, el director técnico Matt Jackson afirmó que será emocionante volver a verlo liderando el ataque del equipo y confió en que su experiencia será determinante para la próxima temporada.

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