Raúl Jiménez cerca de volver a los Wolves tras el Mundial 2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez está muy cerca de regresar a los Wolverhampton Wanderers , según ha informado Fabrizio Romano.

Esta noticia llega en un momento crucial para el club , que ha descendido a la EFL Championship, la segunda división de Inglaterra.

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El regreso de Jiménez, quien se podría unir como agente libre tras finalizar su contrato con el Fulham el 20 de junio de 2026, se perfila como una pieza clave en el proyecto de ascenso relámpago de los Wolves.

El descenso a la Championship y la Misión de un Héroe

La historia del posible regreso de Raúl Jiménez cobra un matiz aún más interesante al considerar la situación actual de los Wolverhampton Wanderers.

Tras una temporada sumamente complicada, el equipo ha firmado su descenso a la EFL Championship. Esto significa que Jiménez no regresaría a un equipo de la Premier League, sino que lo haría con la misión expresa de liderar el proyecto para devolver al club al máximo circuito del fútbol inglés.

Su rol sería el de un "héroe" que busca guiar al equipo en este desafío.

El Fulham hizo oficial el pasado lunes 8 de junio que Raúl Jiménez no renovará su contrato , que expira formalmente el 20 de junio de 2026.

Al quedar como agente libre, el delantero de 35 años tiene total libertad para negociar su futuro de cara a la temporada 2026/2027 sin costo de transferencia para los Wolves.

Los reportes indican que una delegación del club inglés viajó directamente a México, donde Raúl está concentrado con la Selección Mexicana previo al debut mundialista ante Sudáfrica, para negociar con sus agentes.

El "Efecto Trippier" y la Reconstrucción del Club

Como bien menciona Romano, los Wolves van en serio con su plan de ascenso relámpago. El lunes 8 de junio, el club hizo oficial el fichaje del experimentado lateral inglés Kieran Trippier, de 35 años, quien llegó libre tras terminar su ciclo con el Newcastle United, firmando por dos temporadas.

El técnico del equipo, Rob Edwards, está buscando jerarquía, liderazgo y futbolistas con carácter competitivo que conozcan las canchas inglesas para soportar el durísimo calendario de la Championship. Trippier y Jiménez encajan a la perfección en ese perfil , aportando la experiencia y el liderazgo necesarios para afrontar el reto del ascenso.

El idilio histórico de Raúl Jiménez en Molineux es un factor importante que justifica la emoción de la afición, donde sigue siendo un ídolo absoluto .

En su primera etapa (2018-2023), registró 57 goles y 23 asistencias en 166 partidos disputados. Fue elegido el Jugador del Año de los Wolves en dos temporadas consecutivas (2019 y 2020), guiando al equipo en su momento a competiciones europeas como la Europa League .

Su regreso no solo aportaría calidad futbolística, sino también un fuerte vínculo emocional con la afición y el club.

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