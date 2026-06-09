A solo dos días del Mundial 2026, muchos aficionados recuerdan los acontecimientos más memorables de otras Copas del Mundo en las que México fue sede, y uno de ellos fue cuando la selección de Argentina tuvo que recurrir a Tepito para uniformar a sus jugadores.

Tepito como solución a un problema logístico

Durante los torneos es habitual el intercambio de playeras entre los jugadores de los diferentes equipos, y fue en uno de estos intercambios donde todo falló para la selección argentina.

Luego de un partido contra Uruguay, celebrado en la Ciudad de México, ambos equipos realizaron el intercambio de camisetas sin contar con que los jugadores argentinos se quedarían sin uniformes suficientes para completar los partidos.

Como solución, Héctor Miguel Zelada, el portero suplente de Argentina de aquel tiempo y quien conocía la CDMX, antes Distrito Federal bastante bien, propuso acudir al barrio de Tepito, donde se venden artículos de todo lo que te puedas imaginar; desde equipos electrónicos, muebles, ropa, calzado, hasta imitaciones de artículos de diseñador.

De esta manera, el equipo de Argentina recurrió a comprar camisetas de diferentes diseños de su selección en dicho mercado, como su último recurso.

Las camisetas improvisadas que salvaron a la selección de Argentina

Hubo muchos obstáculos en el camino, ya que, al no ser los uniformes oficiales tuvieron que ser intervenidos manualmente para hacerlos funcionales.

Era evidente que las camisetas no cumplían con los estándares necesarios. Por ejemplo, hubo que planchar los números de los jugadores, coser a mano el escudo de la FIFA y afinar distintos detalles de forma artesanal, todo a pocas horas del enfrentamiento con Inglaterra.

Sin embargo, y a pesar de que el tono de azul no era el correcto, este error pasó completamente desapercibido a la hora de salir a la cancha, donde l os aficionados se dejaron hipnotizar por el partido Argentina vs. Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

ESPECIAL / SOTHEBY'S LONDRES

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Durante este encuentro, Diego Armando Maradona anotó dos de los goles más emblemáticos de su carrera y el equipo argentino eliminó a la selección británica, abriéndose camino hacia la final de la Copa del Mundo 1986, y finalmente ganando el torneo más importante del fútbol.

Años después, la playera comprada en el mercado de Tepito, utilizada por Maradona durante este enfrentamiento en 1986, fue subastada a través de Sotheby’s Londres en 2022, por millones de dólares.

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