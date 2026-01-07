Para la gran mayoría de los amantes de los deportes, la NHL, la liga de hockey sobre hielo, es sumamente atractiva y no necesariamente por las habilidades que demuestran los jugadores sobre el hielo, sino por la regularidad con la que se producen batallas campales entre los jugadores de los equipos .

Este inicio de año ya tuvo una pelea brutal y los aficionados ya la están etiquetando como la mejor del año.

El altercado lo protagonizaron Ryan Reaves de los Sharks de San José y Mathieu Olivier, de los Blue Jacket de Columbus.

La pelea fue tan viral que llamó la atención de aquellos que no siguen el deporte, ya que se sorprendieron de que los jugadores tomaron el centro de la pista, se midieron, y empezaron a pelear siendo observados por los árbitros.

El más afectado por la pelea fue Reaves, quien fue noqueado y enviado al hielo . En ese momento los árbitros detuvieron el combate.

Apenas es 7 de enero pero ya tenemos candidata a pelea del año en la NHL ����



Ryan Reaves vs Mathieu Olivier pasará a la historia �� pic.twitter.com/0EOgEswa1f— ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 7, 2026

