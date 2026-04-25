El Torneo Clausura 2026 llega a su momento cumbre con la disputa de la Jornada 17 (J17), la última de la fase regular, donde Cruz Azul y Necaxa se verán las caras en el Estadio Banorte de la Ciudad de México como parte del último partido de la fase regular.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Necaxa al cierre del torneo?

La Máquina del Cruz Azul se presenta a este compromiso con la urgencia de reencontrarse con la victoria. Ubicados en la cuarta posición de la Tabla General con 30 puntos, y ya sin Nicolás Larcamón como su estratega, además de asegurar su boleto a Liguilla entre los mejores cuatro del torneo, el cuadro celeste tiene la presión de sumar de a tres para mantenerse en la cima de la Tabla Anual y aspirar al premio económico de la temporada.

Por su parte, los Rayos del Necaxa llegan a la capital del país motivados tras haberle sacado un valioso empate sin goles a las Chivas, actuales líderes del certamen. El equipo de Aguascalientes ha mostrado una notable solidez defensiva en el cierre del campeonato y busca dar la sorpresa en calidad de visitante aunque no aspire a avanzar.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Necaxa de la J17 - Liga MX

El encuentro entre Cruz Azul y Necaxa, correspondiente a la J17 del Torneo Clausura 2026, se disputará este domingo 26 de abril. Las acciones comenzarán en punto de las 19:00 horas en el Estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes.

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este enfrentamiento, la transmisión en vivo estará disponible a través de múltiples plataformas. En televisión abierta, el juego podrá sintonizarse por Canal 5, mientras que en televisión de paga irá por la señal de TUDN. Asimismo, las opciones de streaming incluyen ViX Premium y el canal de Layvtime en YouTube.

Fecha y hora: Domingo 26 de abril, 19:00 horas

Domingo 26 de abril, 19:00 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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