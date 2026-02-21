La zona baja de la tabla tendrá un enfrentamiento directo cuando Querétaro reciba a Juárez en la Jornada 7 (J7) del Clausura 2026. Ambos equipos llegan con margen reducido y la necesidad urgente de sumar para no rezagarse en la clasificación. Te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

Querétaro tiene cinco puntos tras seis jornadas, con una victoria, dos empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Esteban González ha mostrado orden en ciertos tramos, pero le ha faltado contundencia para sostener resultados. Con cinco goles a favor y ocho en contra, necesita mayor equilibrio en ambas áreas.

Juárez, por su parte, acumula cuatro unidades producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. El equipo fronterizo ha tenido dificultades defensivas, con 12 goles recibidos, aunque ha mostrado capacidad ofensiva con ocho anotaciones.

El partido que cierra la séptima fecha del campeonato puede ser una oportunidad directa para ambos de tomar aire en la clasificación y comenzar a cambiar la dinámica en este tramo del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs Juárez de la J7 - Liga MX

Este domingo 22 de febrero, Querétaro recibirá a Juárez en el Estadio La Corregidora de Querétaro, por la J7 del Clausura 2026. El partido está pactado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por televisión de paga.

Fecha y hora: Domingo 22 de febrero, 19:00 horas

Domingo 22 de febrero, 19:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión: FOX One

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

