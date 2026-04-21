La actividad de la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se pone en marcha este martes 21 de abril con un atractivo encuentro en la capital del país. El Estadio Olímpico Universitario abre sus puertas para el choque entre Pumas y FC Juárez, un compromiso donde los locales buscan consolidar su dominio en la parte alta de la clasificación, mientras que los fronterizos intentan aferrarse a una mínima esperanza matemática para no despedirse prematuramente del certamen.

¿Cómo llegan Pumas y Juárez a la Jornada 16?

El conjunto dirigido por Efraín Juárez atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña. Ubicados en la tercera posición general con 30 unidades, Pumas acumula una racha de seis partidos sin conocer la derrota. En su más reciente presentación, superó por 2-0 al Atlético de San Luis, demostrando solidez defensiva y contundencia al ataque. Sin embargo, para este duelo tendrán que sobreponerse a las sensibles bajas del portero Keylor Navas y el mediocampista Adalberto Carrasquilla, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, la escuadra comandada por Pedro Caixinha vive una realidad diametralmente opuesta. Los Bravos de Juárez marchan en el decimosegundo escalón con apenas 16 puntos y llegan tras caer 3-1 en su visita a León. Con el margen de error reducido a cero, el equipo chihuahuense necesita un triunfo urgente en calidad de visitante si aspira a mantener vivas sus escasas posibilidades de colarse a la fase final, aunque el panorama luce sumamente complicado ante una de las mejores ofensivas del campeonato.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Juárez de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este encuentro de la Liga MX en vivo, la transmisión estará disponible de manera exclusiva a través de plataformas de streaming. No habrá señal por televisión abierta para este compromiso.

Fecha y hora: Martes 21 de abril, 19:00 horas

Martes 21 de abril, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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