¿Qué necesita Miguel Herrera y Costa Rica para calificar al Mundial 2026?

Miguel Herrera vive uno de los momentos más determinantes de su trayectoria como director técnico, al encontrarse a pocas horas de disputar el partido que podría definir el futuro de Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras una larga eliminatoria, en la que los resultados no lo han acompañado del todo, el estratega mexicano necesita de una combinación de resultados para mantener viva la esperanza mundialista, situación que ha generado preocupación y rechazo en un sector de la afición.

El entrenador, quien ya dirigió a la Selección Mexicana, se medirá ante Honduras como local. El Estadio Nacional, sin embargo, fue testigo de un hecho inédito antes del silbatazo inicial: varios aficionados devolvieron sus entradas en las taquillas, gesto que refleja el malestar en las gradas y el clima de desconfianza alrededor del equipo.

Desde su llegada al banquillo costarricense, Miguel Herrera ha dirigido once partidos oficiales, con un balance de seis triunfos, tres empates y dos derrotas, cifras que en el papel son favorables pero que no han bastado para apaciguar las dudas sobre su continuidad y el rumbo inmediato de la selección.

Para mantenerse con vida en la carrera mundialista, Costa Rica necesita algo más que una buena actuación: requiere contundencia y un golpe de autoridad frente a Honduras. Solo una victoria permitiría a los ticos aspirar al objetivo, pero el destino no dependerá únicamente de ellos.

El desenlace del duelo entre Haití y Nicaragua será decisivo, pues cualquier tropiezo haitiano abriría la puerta para que el equipo de Herrera ascienda al primer lugar de su grupo y obtenga, por fin, el ansiado boleto directo al Mundial de 2026.

