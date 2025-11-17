Este lunes, la Casa Blanca fue sede de la presentación del nuevo Sistema de Programación Prioritaria de Nombramientos de la FIFA, denominado FIFA Pass. En el que estuvieron presentes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump;el titular de la FIFA, Gianni Infantino; el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El nuevo sistema será una iniciativa que permitirá a los aficionados con boletos para los partidos en Estados Unidos del Mundial 2026 acceder con prioridad al trámite de visa.

Es importante señalar que el tener boleto para alguno de los partidos no asegura la entrada al país, tal lo aclaró el secretario de Estado. “Su boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”

"Estados Unidos da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA Pass es un ejemplo muy concreto de ello”, mencionó Infantino tras el anuncio. “Estados Unidos está a punto de recibir a aficionados de todo el mundo a una escala sin precedentes, y nos estamos preparando para asegurar que el futbol una al mundo cuando el torneo comience en Norteamérica el próximo junio”, agregó.

Infantino también reconoció la estrecha labor que se ha estado realizado entre FIFA y los representantes de la Casa Blanca en Estados Unidos, sobre todo con el presidente Donald Trump con quien la relación parece muy fuerte.

"Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas de visado y demostrar que cumplen los requisitos. Se acerca el inicio del partido, así que ahora es el momento de postular. Nos sentimos honrados de acoger la Copa del Mundo más grande y segura de la historia”, aseguró Marco Rubio

Estados Unidos junto con México y Canadá serán sedes para el Mundial 2026; 78 partidos se disputarán en tierras estadounidenses , por lo que se pide a los aficionados con boleto, que estén en países con citas disponibles para entrevistas y necesiten un visado estadounidense, lo soliciten de inmediato.

