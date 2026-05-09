¿Qué necesita Atlas en la vuelta contra Cruz Azul para avanzar a la semifinal?

Atlas visita a Cruz Azul este sábado con la difícil misión de remontar el 3-2 sufrido en la ida de los cuartos de final de la Liga MX y así avanzar a las semifinales. La capacidad de reacción que mostró en el primer encuentro, cuando estuvo cerca del empate, será clave para este propósito.

El sábado pasado, Rodolfo Rotondi anotó el primer gol de La Máquina en el tiempo añadido de la primera mitad y, al minuto 59, Christian Eberé marcó el 2-0.

Los Rojinegros reaccionaron con un gol de cabeza de Arturo González al minuto 68, y Aldo Rocha puso el 2-2 al 80.

Sin embargo, un penal marcado al minuto 85 y ejecutado por Eberé inclinó la balanza 3-2 en favor de los celestes.

“El último penal fue muy dudoso. Nos pudimos haber ido con un empate. Lo importante es entender al rival y en dónde estamos: recién estamos construyendo y viviendo la experiencia de estar en liguilla después de tres años y medio. No estoy resignado”, dijo Diego Cocca, entrenador de los Zorros, tras el encuentro.

En esta liguilla, el gol de visitante no cuenta entre los criterios de desempate, pero sí la posición en la tabla al término de la temporada regular.

Cruz Azul terminó en el tercer lugar con 33 puntos, mientras que Atlas fue sexto con 26. Para avanzar a semifinales, los Rojinegros necesitan ganar por una diferencia de al menos dos goles. El empate o una derrota por cualquier marcador le darán el pase a los Cementeros.

“Quedan 90 minutos. No estamos pensando en resolverlo en cinco o 10 minutos; vamos a trabajar el partido. Las sensaciones son que podemos remontar, y más por cómo terminó el juego de ida”, indicó Paulo Ramírez, mediocampista de los Zorros, sobre el partido de vuelta en el estadio Azteca, un escenario que no los intimida, como demostraron en la última jornada del Clausura 2026, cuando derrotaron 1-0 al América.

IMAGO7/A. Lias

¿Dónde y cuándo ver Cruz Azul vs. Atlas?

Fecha: sábado 9 de mayo

Horario: 21:15 horas

Canal: Canal 5, TUDN y ViX Premium

Alineaciones probables para el Cruz Azul vs. Atlas

Cruz Azul

Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Rodolfo Rotondi y Cristian Eberé.

DT: Joel Huiqui.

Atlas

Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Paulo Ramírez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Víctor Ríos, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández y Eduardo Aguirre.

DT: Diego Cocca.

