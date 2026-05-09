El calendario de futbol para este sábado 9 de mayo de 2026 presenta una jornada cargada de actividad en distintas ligas y competiciones internacionales, con encuentros que abarcan desde la madrugada hasta la noche. La agenda incluye actividad en México, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Asia, con partidos importantes en torneos de liga, fases definitivas y más.A lo largo del día, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera con opciones para ver futbol en vivo por televisión abierta, canales de sistemas de paga y plataformas digitales. Aquí te compartimos la programación completa organizada por torneo para que veas el duelo de tu interés en vivo.Sigue al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos lo más relevante de los torneos que seguimos en México para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF