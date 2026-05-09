Sábado, 09 de Mayo 2026

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Futbol hoy 9 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

A lo largo del día, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera con opciones para ver futbol en vivo por televisión abierta, canales de sistemas de paga y plataformas digitales; esta es la agenda completa

Por: Oralia López

La agenda incluye actividad en México, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Asia, con partidos importantes en torneos de liga, fases definitivas y más. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La agenda incluye actividad en México, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Asia, con partidos importantes en torneos de liga, fases definitivas y más. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El calendario de futbol para este sábado 9 de mayo de 2026 presenta una jornada cargada de actividad en distintas ligas y competiciones internacionales, con encuentros que abarcan desde la madrugada hasta la noche. La agenda incluye actividad en México, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Asia, con partidos importantes en torneos de liga, fases definitivas y más.

A lo largo del día, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera con opciones para ver futbol en vivo por televisión abierta, canales de sistemas de paga y plataformas digitales. Aquí te compartimos la programación completa organizada por torneo para que veas el duelo de tu interés en vivo.

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cuartos de Final

  • Chivas vs Tigres | 19:07 | Amazon Prime Video
  • Cruz Azul vs Atlas | 21:15 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Final

  • TM Fútbol Club vs Tepatitlán FC | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

  • Elche vs Alavés | 06:00 | SKY Sports
  • Sevilla FC vs Espanyol | 08:15 | SKY Sports
  • Atlético de Madrid vs Celta | 10:30 | SKY Sports
  • Real Sociedad vs Real Betis | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • AD Ceuta vs CD Castellón | 06:00 | SKY Sports
  • Albacete vs Cultural Leonesa | 08:15 | SKY Sports
  • Burgos CF vs UD Almería | 08:15 | SKY Sports
  • Real Valladolid vs Real Zaragoza | 10:30 | SKY Sports
  • Málaga vs Sporting Gijón | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Liverpool vs Chelsea | 05:30 | FOX One, FOX+
  • Sunderland vs Manchester United | 08:00 | HBO MAX, TNT
  • Fulham vs Bournemouth | 08:00 | FOX One, FOX+
  • Brighton vs Wolverhampton | 08:00 | HBO MAX
  • Manchester City vs Brentford | 10:30 | HBO MAX

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Championship EN VIVO

Playoffs Semi-Final

  • Middlesbrough vs Southampton | 05:30 | ESPN, Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

  • Cagliari vs Udinese | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • Lazio vs Inter Milan | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • US Lecce vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Stuttgart vs Bayer Leverkusen | 07:30 | SKY Sports
  • VfL Wolfsburg vs FC Bayern | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Toronto FC vs Inter Miami CF | 11:00 | Apple TV
  • Chicago Fire vs New York RB | 12:30 | Apple TV
  • CF Montréal vs Orlando City | 14:30 | Apple TV
  • New England Revolution vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV
  • Atlanta United vs LA Galaxy | 17:30 | Apple TV
  • Charlotte FC vs FC Cincinnati | 17:30 | Apple TV
  • FC Dallas vs Real Salt Lake | 18:30 | Apple TV
  • Nashville SC vs DC United | 19:15 | Apple TV
  • Colorado Rapids vs St. Louis City SC | 19:30 | Apple TV
  • Seattle Sounders vs San Diego FC | 20:30 | Apple TV
  • Portland Timbers vs Sporting KC | 20:30 | Apple TV
  • San Jose Earthquakes vs Vancouver Whitecaps | 20:30 | Apple TV

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • Coritiba vs Internacional | 13:00 | Fanatiz
  • Fluminense vs Vitória | 15:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium
  • Bahía vs Cruzeiro | 18:00 | Fanatiz

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Talleres Córdoba vs Belgrano | 13:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Boca Juniors vs CA Huracán | 16:00 | Disney+ Premium, Fanatiz
  • Argentinos Juniors vs Lanús | 18:30 | Disney+ Premium, Fanatiz
  • Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe | 18:30 | Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

  • Galatasaray vs Antalyaspor | 11:00 | Disney+ Premium
  • Besiktas vs Trabzonspor | 11:00 | Disney+ Premium
  • Konyaspor vs Fenerbahçe | 11:00 | Disney+ Premium
  • Istanbul Basaksehir vs Samsunspor | 11:00 | Disney+ Premium

Sigue al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos lo más relevante de los torneos que seguimos en México para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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