El calendario de futbol para este sábado 9 de mayo de 2026 presenta una jornada cargada de actividad en distintas ligas y competiciones internacionales, con encuentros que abarcan desde la madrugada hasta la noche. La agenda incluye actividad en México, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Asia, con partidos importantes en torneos de liga, fases definitivas y más.

A lo largo del día, los aficionados podrán seguir una amplia cartelera con opciones para ver futbol en vivo por televisión abierta, canales de sistemas de paga y plataformas digitales. Aquí te compartimos la programación completa organizada por torneo para que veas el duelo de tu interés en vivo.

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cuartos de Final

Chivas vs Tigres | 19:07 | Amazon Prime Video

Cruz Azul vs Atlas | 21:15 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Final

TM Fútbol Club vs Tepatitlán FC | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - LaLiga EA Sports EN VIVO

Elche vs Alavés | 06:00 | SKY Sports

Sevilla FC vs Espanyol | 08:15 | SKY Sports

Atlético de Madrid vs Celta | 10:30 | SKY Sports

Real Sociedad vs Real Betis | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

AD Ceuta vs CD Castellón | 06:00 | SKY Sports

Albacete vs Cultural Leonesa | 08:15 | SKY Sports

Burgos CF vs UD Almería | 08:15 | SKY Sports

Real Valladolid vs Real Zaragoza | 10:30 | SKY Sports

Málaga vs Sporting Gijón | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Liverpool vs Chelsea | 05:30 | FOX One, FOX+

Sunderland vs Manchester United | 08:00 | HBO MAX, TNT

Fulham vs Bournemouth | 08:00 | FOX One, FOX+

Brighton vs Wolverhampton | 08:00 | HBO MAX

Manchester City vs Brentford | 10:30 | HBO MAX

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Championship EN VIVO

Playoffs Semi-Final

Middlesbrough vs Southampton | 05:30 | ESPN, Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Serie A Italiana EN VIVO

Cagliari vs Udinese | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN

Lazio vs Inter Milan | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN

US Lecce vs Juventus | 12:45 | Disney+ Premium

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Stuttgart vs Bayer Leverkusen | 07:30 | SKY Sports

VfL Wolfsburg vs FC Bayern | 10:30 | SKY Sports

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs Inter Miami CF | 11:00 | Apple TV

Chicago Fire vs New York RB | 12:30 | Apple TV

CF Montréal vs Orlando City | 14:30 | Apple TV

New England Revolution vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV

Atlanta United vs LA Galaxy | 17:30 | Apple TV

Charlotte FC vs FC Cincinnati | 17:30 | Apple TV

FC Dallas vs Real Salt Lake | 18:30 | Apple TV

Nashville SC vs DC United | 19:15 | Apple TV

Colorado Rapids vs St. Louis City SC | 19:30 | Apple TV

Seattle Sounders vs San Diego FC | 20:30 | Apple TV

Portland Timbers vs Sporting KC | 20:30 | Apple TV

San Jose Earthquakes vs Vancouver Whitecaps | 20:30 | Apple TV

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Coritiba vs Internacional | 13:00 | Fanatiz

Fluminense vs Vitória | 15:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network, Disney+ Premium

Bahía vs Cruzeiro | 18:00 | Fanatiz

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Talleres Córdoba vs Belgrano | 13:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Boca Juniors vs CA Huracán | 16:00 | Disney+ Premium, Fanatiz

Argentinos Juniors vs Lanús | 18:30 | Disney+ Premium, Fanatiz

Independiente Rivadavia vs Unión Santa Fe | 18:30 | Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos HOY sábado 9 de mayo de 2026 - Superliga Turca EN VIVO

Galatasaray vs Antalyaspor | 11:00 | Disney+ Premium

Besiktas vs Trabzonspor | 11:00 | Disney+ Premium

Konyaspor vs Fenerbahçe | 11:00 | Disney+ Premium

Istanbul Basaksehir vs Samsunspor | 11:00 | Disney+ Premium

Sigue al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, te ofreceremos lo más relevante de los torneos que seguimos en México para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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