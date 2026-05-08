El relevo de Charros de Jalisco quedó a deber y terminó por derrumbar una sólida labor sobre el montículo en la derrota de 10-2 frente a los Rieleros de Aguascalientes, en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano.

Sean Reid-Foley y Daniel Federman cargaron con la responsabilidad de un revés que se definió en las últimas entradas, cuando el bullpen albiazul no pudo contener a la ofensiva hidrocálida.

Durante siete episodios, el encuentro se desarrolló como una auténtica batalla de pitcheo. Por parte de los locales, Zac Grotz firmó una apertura de calidad al trabajar seis entradas completas, en las que recetó ocho ponches, permitió dos carreras, seis imparables y otorgó un pasaporte. Aunque Rieleros logró hacerle daño en el arranque del compromiso, el derecho supo recomponer el camino y mantuvo a su equipo con posibilidades de competir hasta que fue relevado.

Del otro lado apareció un viejo y querido conocido de la afición jalisciense. Ronald Medrano regresó al inmueble de Zapopan como abridor de Aguascalientes y cumplió con una destacada actuación de seis capítulos, tres hits permitidos, dos carreras y seis chocolates. El serpentinero visitante neutralizó a los caporales y evitó cualquier amenaza importante durante su estancia en la loma.

Charros logró mantenerse en la pelea gracias a un balk y a un cuadrangular solitario de Kyle Garlick, con lo que empataron momentáneamente la pizarra. Posteriormente, Anthony Vizcaya retiró sin daño la séptima entrada y parecía que el duelo se mantendría cerrado hasta el último out.

Sin embargo, todo cambió en el octavo rollo. Sean Reid-Foley subió al montículo y permitió tres carreras antes de salir lesionado de la espalda. En su lugar ingresó Daniel Federman, quien tampoco encontró la fórmula para frenar el ataque visitante, permitiendo que Rieleros completara un rally de seis anotaciones que resultó definitivo.

Todavía en la novena, José Rondón castigó con un jonrón de dos carreras ante Juan Robles para sellar el marcador. Mientras que, Jalisco se cerró el encuentro con la pólvora completamente apagada.

Este sábado 9 de mayo, Charros buscará igualar la serie en el segundo duelo, programado a las 18:00 horas en el Panamericano.

