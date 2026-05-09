Los Knicks de Nueva York asaltaron el campo de los 76ers de Filadelfia y con su triunfo por 94-108 se hicieron con una ventaja de 3-0 en las Semifinales de Conferencia de los Playoffs de la NBA, lo que les deja a una sola victoria de las Finales del Este.

Tras defender el Madison Square Garden en los dos primeros partidos de la serie, los Knicks dieron una prueba de fuerza en Filadelfia contra unos Sixers a los que no les bastó con el regreso de su líder Joel Embiid tras perderse el anterior encuentro.

Nunca en la historia de la NBA un equipo ha conseguido remontar un 0-3 en una serie de Playoffs.

Jalen Brunson se convirtió en el jugador con más partidos de 30 o más puntos en la historia de los Knicks en los Playoffs, con 24. Brilló en la Xfinity Mobile Arena con 33 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias.

Mikal Bridges aportó 23 puntos para unos Knicks que lanzaron con un 50% de acierto, pese a la noche deslucida a nivel anotador del dominicano Karl Anthony Towns, que no pasó de los ocho puntos con tres de ocho en tiros de campo.

En una noche en la que OG Anunoby estuvo de baja, el banquillo de los neoyorquinos dio una valiosa aportación, con 29 puntos en total. Quince de ellos llevaron la firma de Landry Shamet (5 de 6 en tiros).

Los suplentes de los 76ers aportaron once puntos, pero los primeros llegaron en el cuarto período, cuando los Knicks ya tenían el partido encarrilado.

Embiid reapareció con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias y Tyrese Maxey sumó 17 puntos y siete asistencias, en una noche en la que no logró liderar a sus compañeros ante unos Knicks en gran forma.

Kelly Oubre Jr. fue el máximo anotador de Philadelphia con 22 puntos, mientras que Paul George aportó quince.

Los 76ers comenzaron el partido con un 9-0 y llegaron a tener doce puntos de ventaja en el 20-8 del primer cuarto, pero la reacción de los Knicks fue contundente.

Los neoyorquinos impusieron su poderío físico y contaron con una gran aportación también de protagonistas menos esperados como un Landry Shamet.

CT