¿Qué equipos podrían asegurar su lugar en la liguilla en la jornada 15?

Los Pumas clasificaron a la liguilla del torneo Clausura 2026 tras vencer 2-0 al San Luis, y se unieron a Chivas como los únicos con un lugar asegurado.

La victoria también puso a la UNAM como segundo de la tabla con 30 puntos, uno menos que el Guadalajara, cuyo desempeño a lo largo del certamen le aseguró un boleto a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano a falta de nueve unidades que podría sumar en caso de triunfar en las últimas fechas de la fase regular.

Por debajo de Chivas y Pumas, Cruz Azul y Pachuca suman 28 puntos. Para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla, deberán conservar una distancia matemática. En ambos casos, sería clave el triunfo o incluso el empate esta jornada, donde enfrentarán a Tijuana y Monterrey, respectivamente. Esto los haría inalcanzables para América y Atlas, que ocupan las posiciones 7 y 8 de la clasificación.

Prácticamente, el mismo caso aplica pata Toluca, quinto lugar con 28 puntos.

En contraste, Tigres, América y Atlas deberán triunfar en las últimas tres fechas del torneo para asegurar su puesto en los últimos lugares de clasificación directa. O esperar una combinación de resultados para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Los equipos de media tabla —como León y Tijuana— aún aspiran a colarse en la liguilla. Esto podría suceder si ganan al menos dos de los tres partidos restantes, por lo que Tigres, América y Atlas deberán cuidarse.

Cabe recordar que en este temporada no habrá play-in, así que sólo los primeros ocho jugarán la fase final del torneo.

Tigres y América aún no pueden relajarse, pues un mal resultado les costaría caro. IMAGO7/M. Contreras

¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 15 del Clausura 2026?

Viernes, 17 de abril

Sábado, 18 de abril

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Necaxa vs Tigres | 17:00 horas | Transmisión por la señal de Claro Sports, ViX Premium, Pluto TV y Azteca 7.

Monterrey vs Pachuca | 19:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Chivas vs Puebla | 19:07 horas | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

Club León vs FC Juárez | 21:06 | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

América vs Toluca | 21:10 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Domingo, 19 de abril

Santos Laguna vs Atlas | 17:00 horas | Transmisión por la señal de ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.

*Horarios en tiempo del centro de México.

Con información de SUN

