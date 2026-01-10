Sábado, 10 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 10 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este sábado 10 de enero de 2026, la jornada de futbol ofrece una agenda cargada de partidos para seguir la actividad dentro y fuera de la cancha. Los encuentros prometen emociones y goles, con opciones para verlos cómodamente desde casa o a través de distintos dispositivos.

Para que no te pierdas ningún detalle, te compartimos los horarios y canales de transmisión de cada partido. Habrá encuentros disponibles en televisión abierta, otros en señal de paga y también opciones vía streaming, lo que facilita elegir la alternativa que mejor se ajuste a tus preferencias.

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – Liga MX EN VIVO

  • Chivas vs Pachuca | 17:00 | Amazon Prime Video |
  • Santos vs Necaxa | 19:00 | ViX Premium |
  • León vs Cruz Azul | 19:00 | FOX One, FOX |
  • Monterrey vs Toluca | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas |

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tepatitlán vs Atlante | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Atlético Morelia vs Correcaminos | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Cancún FC vs Dorados de Sinaloa | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Chivas | 15:45 | ViX Gratis |
  • Tigres vs Puebla | 17:00 | Canal por confirmar |
  • Juárez vs León | 19:00 | FOX One, Tubi |
  • Xolos vs América | 21:06 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – LaLiga EN VIVO

  • Real Oviedo vs Real Betis | 07:00 | SKY Sports |
  • Villarreal vs Alavés | 09:15 | SKY Sports |
  • Girona vs Osasuna | 11:30 | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Elche | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • Udinese vs Pisa Sporting Club | 08:00 | Disney+ Premium |
  • Como 1907 vs Bologna | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • AS Roma vs Sassuolo | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Atalanta vs Torino | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Freiburg vs Hamburger SV | 08:30 | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs Hoffenheim | 08:30 | SKY Sports |
  • Union Berlin vs Mainz 05 | 08:30 | SKY Sports |
  • St. Pauli vs RB Leipzig | 08:30 | SKY Sports |
  • Heidenheim vs FC Köln | 08:30 | SKY Sports |
  • Bayer Leverkusen vs Stuttgart | 11:30 | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 10 de enero de 2026 – Eredivisie EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs Volendam | 09:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • PSV Eindhoven vs Excelsior | 13:00 | ESPN 4, Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones