Pumas y Cruz Azul se enfrentarán este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El duelo reúne a dos equipos que se mantienen en la parte alta de la clasificación general, por lo que el resultado podría influir directamente en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

El conjunto universitario, Pumas, llega a este compromiso ubicado en el quinto lugar de la clasificación con 19 puntos después de diez jornadas. Pumas ha mantenido un desempeño regular a lo largo del certamen, lo que le ha permitido no salir del grupo de equipos que buscan consolidarse en los puestos altos de la Tabla General.

En su partido más reciente, correspondiente a la J10, los felinos se impusieron por marcador de 1-0 a Necaxa, resultado que les permitió seguir sumando y mantenerse cerca de los equipos que encabezan la clasificación.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo. La Máquina se encuentra en el primer lugar de la Tabla General con 25 puntos y ha mostrado gran regularidad en las últimas semanas.

El conjunto celeste llega a este encuentro con una racha positiva de cinco victorias consecutivas. En su compromiso más reciente, derrotó 3-0 al Atlético San Luis, resultado que le permitió mantenerse como líder del Clausura 2026.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Cruz Azul de la J11 - Liga MX

Pumas recibirá a Cruz Azul este sábado 14 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por televisión abierta, de paga y en plataformas de streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador a través de las redes sociales de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 14 de marzo, 21:00 horas

Sábado 14 de marzo, 21:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF