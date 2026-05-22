Pumas sobrevive al dominio de Cruz Azul y apuesta por su fortaleza en Ciudad Universitaria

El empate sin goles en la ida de la final dejó abierta la serie entre Pumas y Cruz Azul, pero también exhibió dos realidades distintas. Mientras la Máquina dominó amplios lapsos del encuentro y generó las oportunidades más claras, el conjunto universitario resistió gracias a su orden defensivo y a la figura de Keylor Navas, manteniéndose con vida para definir el campeonato en Ciudad Universitaria.

El planteamiento de Efraín Juárez estuvo enfocado en reducir espacios y proteger el área. Pumas apostó por un bloque compacto, priorizando cerrar los caminos interiores y evitando que Cruz Azul encontrara ventajas entre líneas. La estrategia sacrificó volumen ofensivo, aunque logró mantener el marcador intacto en un escenario complicado.

Del otro lado, Cruz Azul asumió el protagonismo desde el inicio. El equipo cementero recuperó rápido tras pérdida, manejó la posesión y consiguió encerrar a Pumas durante varios momentos del partido. Sin embargo, la falta de contundencia impidió que pudiera reflejar su superioridad en el marcador, dejando la eliminatoria completamente abierta rumbo al duelo definitivo.

La actuación de Keylor Navas terminó siendo decisiva. El arquero sostuvo emocionalmente al equipo auriazul y respondió en los momentos de mayor presión, convirtiéndose en el principal responsable de que Pumas llegue con posibilidades reales a la vuelta.

Ahora la serie se traslada a Ciudad Universitaria, donde el conjunto universitario ha mostrado una versión mucho más sólida durante el torneo. Como local, Pumas encontró regularidad, intensidad y una conexión importante con su afición, factores que hoy alimentan la esperanza de conquistar el título.

La gran incógnita pasa por saber si el planteamiento de Efraín Juárez puede sostenerse otros 90 minutos. El técnico consiguió el objetivo inmediato de salir vivo de la ida, pero repetir un partido tan defensivo podría ser riesgoso. Pumas sufrió físicamente en varios lapsos y dependió demasiado de su portero, por lo que en la vuelta necesitará ofrecer algo más ofensivamente si quiere coronarse.

La sensación que dejó la primera final es que Cruz Azul fue superior futbolísticamente, pero Pumas logró llevar la definición exactamente al escenario que deseaba: una serie cerrada, emocional y con el apoyo de su gente en CU. Ahora, el reto para Efraín Juárez será encontrar el equilibrio entre resistir y atreverse a buscar el gol que pueda darle el campeonato a los universitarios.

En casa, Pumas ha construido gran parte de su fortaleza durante el torneo. El conjunto universitario disputó 11 partidos como local y únicamente sufrió una derrota, además de registrar tres empates y siete triunfos, números que reflejan la solidez que encontró jugando en Ciudad Universitaria.

Más allá de las estadísticas, Pumas logró convertir el Olímpico Universitario en un escenario complicado para sus rivales gracias a la intensidad con la que suele disputar los encuentros en casa. El equipo de Efraín Juárez mostró una versión mucho más agresiva frente a su afición, presionando alto por lapsos, jugando con mayor ritmo y aprovechando el impulso emocional que genera el ambiente en CU.

Esa fortaleza como local fue determinante para mantenerse competitivo durante el Clausura 2026, especialmente en partidos cerrados donde el orden defensivo y la capacidad para resistir en momentos de presión marcaron diferencia. Además, el equipo universitario consiguió puntos importantes ante rivales de peso, consolidando una de las mejores actuaciones en casa dentro de la liguilla.

Ahora, esos números toman todavía más relevancia de cara a la vuelta de la final ante Cruz Azul, ya que Pumas apostará nuevamente por hacerse fuerte en CU para intentar conquistar el campeonato frente a su gente.

MF