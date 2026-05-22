George Russell confirmó el dominio de Mercedes en el Circuito Gilles-Villeneuve y se quedó con la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, en una jornada que estuvo marcada por accidentes, banderas rojas y problemas mecánicos desde la única práctica libre hasta la clasificación sprint.

El británico registró la mejor vuelta de la SQ3 para superar a su compañero Kimi Antonelli, líder del campeonato, mientras que Lando Norris colocó a McLaren en el tercer sitio de la parrilla. Oscar Piastri partirá cuarto y la tercera fila será para Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Mercedes mostró ritmo desde la única práctica libre del fin de semana. Antonelli encabezó aquella sesión con Russell en el segundo puesto, en un entrenamiento interrumpido en tres ocasiones por incidentes de Liam Lawson, Alex Albon y Esteban Ocon.

Lawson sufrió una falla mecánica con su Racing Bulls y quedó detenido en pista, mientras que Albon dañó su Williams tras impactar a una marmota en el trazado de Montreal. Los daños en ambos autos fueron suficientes para impedir que salieran siquiera a disputar la clasificación sprint.

La SQ1 también tuvo complicaciones. Cuando faltaban 1:46 minutos para terminar la primera ronda, Fernando Alonso perdió el control de su Aston Martin en la curva tres tras un bloqueo y golpeó las barreras, provocando una bandera roja que modificó el cierre de la sesión.

Tras la reanudación, varios pilotos apenas alcanzaron a completar vuelta rápida antes de que el cronómetro llegara a cero. Entre los eliminados quedaron Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly y Valtteri Bottas.

En la fase definitiva, Russell logró imponer el ritmo de Mercedes y aseguró la posición de privilegio para la carrera corta de este sábado. Antonelli completó el 1-2 de la escudería alemana, mientras Norris se mantuvo como el mejor representante de McLaren.

Max Verstappen arrancará séptimo con Red Bull, acompañado por Isack Hadjar. Arvid Lindblad saldrá noveno para Racing Bulls y Carlos Sainz completó los diez primeros puestos con Williams. El tapatío, Sergio Pérez, ahora piloto de Cadillac, iniciará desde la posición 17, delante de Lance Stroll y Pierre Gasly.

La actividad en Montreal continuará este sábado con la carrera sprint programada para las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Más tarde, a las 14:00 horas, se disputará la clasificación para el Gran Premio de Canadá del domingo.

PARRILLA SPRINT GP CANADÁ

George Russell / Mercedes Kimi Antonelli / Mercedes Lando Norris / McLaren Oscar Piastri / McLaren Lewis Hamilton / Ferrari Charles Leclerc / Ferrari Max Verstappen / Red Bull Isack Hadjar / Red Bull Arvid Lindblad / RB Carlos Sainz / Williams Nico Hulkenberg / Audi Gabriel Bortoleto / Audi Franco Colapinto / Alpine Esteban Ocon / Haas Oliver Bearman / Haas Fernando Alonso / Aston Martin Sergio Pérez / Cadillac Lance Stroll / Aston Martin Pierre Gasly / Alpine Valtteri Bottas / Cadillac Alex Albon / Williams Liam Lawson / RB

MF