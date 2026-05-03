César Huerta reaparece con la mira puesta en el Mundial 2026

Este domingo, las miradas del futbol mexicano se posaron sobre el retorno de César "Chino" Huerta que tras seis meses fuera, volvió a pisar el terreno de juego tras superar una persistente lesión en el pubis que lo mantuvo alejado de la actividad competitiva. Su reaparición no es un tema menor, pues ocurre en el momento más crítico de la temporada y con el reloj mundialista en cuenta regresiva , ya que esto ocurrió a 39 días del arranque de la justa veraniega.

El exjugador de las Chivas ingresó de cambio en el duelo donde su equipo, el Anderlecht, cayó 3-1 ante el Club Brujas. Huerta disputó apenas 14 minutos.

Para Huerta, estos minutos en cancha representan el inicio de una carrera contra el tiempo . Su objetivo principal es recuperar el ritmo de juego y la explosividad necesaria para convencer al cuerpo técnico de la Selección Mexicana de otorgarle un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026.

Con solo unas semanas restantes para que se definan las convocatorias oficiales, el desempeño de Huerta en el cierre de este torneo será fundamental. Para el atacante, cada partido restante es una "final" personal en su búsqueda por representar a México en el Mundial que se jugará en casa.

SV