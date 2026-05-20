Pumas anuncia boletos agotados para final contra Cruz Azul entre quejas de aficionados

La euforia por la gran final del futbol mexicano ha tomado un giro amargo para miles de seguidores universitarios. Pumas anunció oficialmente que los boletos para el enfrentamiento contra Cruz Azul están completamente agotados , desatando una ola de frustración y reclamos por parte de la afición que se quedó sin entradas.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario . Se espera un lleno de cerca de 59 mil aficionados, aunque la capacidad total del inmueble es superior a las 70 mil personas, debido a regulaciones y temas de seguridad de la Liga MX que mantienen ciertas zonas cerradas al público.

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La venta general de boletos arrancó oficialmente el miércoles 20 de mayo a las 10:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster.

El anuncio oficial y la reacción de la afición

Horas después de iniciar la venta, el Club Universidad lanzó un comunicado oficial confirmando que las localidades estaban 100% agotadas . En su mensaje de X (Twitter), compartieron el hashtag #Junt8sPorLaHistoria, buscando motivar a su gente de cara al título.

�� Los boletos para el juego de vuelta de la Final se han agotado.��



Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. ��



Este domingo C.U. será nuestra fortaleza y el Goya sonará a todo lo que da ��



¡Vamos Junt8s Por la 8! ���� #Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/B7VxwHbTiW— PUMAS (@PumasMX) May 20, 2026

Sin embargo, la publicación del club se inundó rápidamente de comentarios negativos. Los fanáticos denunciaron serias fallas en la plataforma de Banca Mifel durante la fase de preventa, que inició el martes 19.

Para la venta general del miércoles, las quejas apuntaron a que la fila virtual se congelaba o sacaba del sistema a las personas después de esperar horas, arrojando el anuncio de "boletos agotados" en cuestión de minutos.

Entre las quejas más recurrentes, los usuarios señalaron que tras pasar horas en las filas virtuales, el sistema colapsaba al momento de seleccionar los asientos o simplemente anunciaba el fin de las localidades a escasos minutos de haber iniciado la venta.

El descontento de la gente escaló al notar la velocidad con la que los boletos "desaparecieron" de los canales oficiales para aparecer de inmediato en plataformas de reventa secundaria .

Asimismo, el descontento creció al circular imágenes de supuestos boletos ya disponibles en sitios de reventa con precios duplicados o triplicados . De acuerdo con los reportes de diversos medios deportivos, en algunos sitios secundarios el costo de las entradas llegó a registrar cantidades astronómicas de hasta 264 mil pesos por un acceso para la zona de palcos.

El Clásico de la Obsesión y la demanda desbordada

A este encuentro se le ha denominado el Clásico de la Obsesión en la prensa de estos días, debido a la enorme urgencia e historia que arrastran ambas escuadras.

Esto explica por qué la demanda rebasó por completo la logística digital , dejando a la afición auriazul sumamente frustrada con la distribuidora oficial.

Con estos números de aforo, el horario del domingo a las 19:00 horas y el dato de los precios de reventa, se evidencia el éxito en taquilla del club, contrastando con el trago amargo de los seguidores que se quedaron sin la oportunidad de apoyar a su equipo en la final.

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AR