El jueves 9 de abril de 2026 tiene una cartelera de futbol internacional bastante completa, con actividad en torneos como la Europa League y la Conference League, además de competencias sudamericanas como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.Para quienes buscan opciones durante todo el día, la jornada incluye partidos desde la mañana en Europa hasta encuentros por la noche en América, con equipos importantes como Corinthians, Fiorentina, Aston Villa y Peñarol en acción.Para que no te pierdas ningún detalle, aquí puedes consultar la agenda completa de partidos de este jueves, con horarios, torneos y canales donde podrás verlos EN VIVO.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF