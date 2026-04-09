El jueves 9 de abril de 2026 tiene una cartelera de futbol internacional bastante completa, con actividad en torneos como la Europa League y la Conference League, además de competencias sudamericanas como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Para quienes buscan opciones durante todo el día, la jornada incluye partidos desde la mañana en Europa hasta encuentros por la noche en América, con equipos importantes como Corinthians, Fiorentina, Aston Villa y Peñarol en acción.

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí puedes consultar la agenda completa de partidos de este jueves, con horarios, torneos y canales donde podrás verlos EN VIVO.

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Conference League EN VIVO

Rayo Vallecano vs AEK FC | 10:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Mainz 05 vs Strasbourg Alsace | 13:00 | Disney+ Premium |

Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar | 13:00 | Claro Sports YouTube, Claro Sports, Clarosports.com |

Crystal Palace vs Fiorentina | 13:00 | Claro Sports YouTube |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Rosario Central vs Independiente del Valle | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

UCV vs Club Libertad | 16:00 | Disney+ Premium |

Platense vs Corinthians | 18:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Santa Fe vs Peñarol | 20:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Carabobo vs RB Bragantino | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Europa League EN VIVO

Freiburg vs Celta | 13:00 | Claro Sports YouTube |

Bologna vs Aston Villa | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

FC Porto vs Nottingham Forest | 13:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Damac FC vs Al Qadisiya | 10:00 | FOX One |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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