Jueves, 09 de Abril 2026

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Futbol hoy 9 de abril de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Conoce la agenda completa de los partidos de futbol de este miércoles 8 de abril de 2026. Entérate de los horarios y dónde ver las transmisiones en vivo en México

Por: Oralia López

Los cuartos de final de la Europa y Conference League, junto con la actividad de la Copa Libertadores, acaparan la agenda futbolística de este jueves. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Los cuartos de final de la Europa y Conference League, junto con la actividad de la Copa Libertadores, acaparan la agenda futbolística de este jueves. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El jueves 9 de abril de 2026 tiene una cartelera de futbol internacional bastante completa, con actividad en torneos como la Europa League y la Conference League, además de competencias sudamericanas como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Para quienes buscan opciones durante todo el día, la jornada incluye partidos desde la mañana en Europa hasta encuentros por la noche en América, con equipos importantes como Corinthians, Fiorentina, Aston Villa y Peñarol en acción.

Para que no te pierdas ningún detalle, aquí puedes consultar la agenda completa de partidos de este jueves, con horarios, torneos y canales donde podrás verlos EN VIVO.

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Conference League EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs AEK FC | 10:45 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Mainz 05 vs Strasbourg Alsace | 13:00 | Disney+ Premium |
  • Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar | 13:00 | Claro Sports YouTube, Claro Sports, Clarosports.com |
  • Crystal Palace vs Fiorentina | 13:00 | Claro Sports YouTube |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Rosario Central vs Independiente del Valle | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • UCV vs Club Libertad | 16:00 | Disney+ Premium |
  • Platense vs Corinthians | 18:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Santa Fe vs Peñarol | 20:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

  • Carabobo vs RB Bragantino | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Europa League EN VIVO

  • Freiburg vs Celta | 13:00 | Claro Sports YouTube |
  • Bologna vs Aston Villa | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • FC Porto vs Nottingham Forest | 13:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 9 de abril de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

  • Damac FC vs Al Qadisiya | 10:00 | FOX One |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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