Filtran árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026

La FIFA aún tiene pendiente designar a los árbitros para el Mundial 2026. Se espera que en las próximas horas se anuncie la lista oficial, pero ya se ha especulado sobre quiénes serán los silbantes mexicanos que estarán presentes.

El periodista David Medrano Félix aseguró en sus redes sociales que César Arturo Ramos repetirá en la Copa del Mundo, a quien se unirá Katia Itzel García como representante del arbitraje mexicano, dejando fuera al “Gato” Marco Antonio Ortiz.

De confirmarse, será la tercera Copa del Mundo para Arturo Ramos, quien ya participó en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En Rusia impartió justicia en dos juegos de la fase de grupos y en el Uruguay vs. Portugal de los octavos de final. En Qatar, Ortiz arbitró en dos partidos de la primera fase, uno más de octavos de final y la semifinal entre Francia y Marruecos.

Para Katia Itzel sería su primer Mundial masculino, después de haber participado en la Copa Mundial Femenina de 2023 y en otros torneos de divisiones juveniles.

Katia Itzel García podría ser la primera árbitro mexicana en un Mundial masculino. MAGO7/D. Muñoz

¿Cómo selecciona la FIFA a los árbitros para el Mundial?

El camino de los árbitros hacia una Copa del Mundo comienza en su liga local, pues las asociaciones y federaciones nacionales son quienes nominan a sus mejores elementos.

La FIFA analiza el trabajo de los árbitros nominados por medio de visores en competencias regionales, pero la excelencia no lo es todo, ya que en el reparto de cupos también se busca que haya representación de todas las confederaciones continentales (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF y OFC).

También es necesario que hablen inglés, utilizado como lengua franca entre jugadores y para la comunicación en el VAR.

La lista de árbitros seleccionados es definida por un comité de la FIFA que evalúa factores como la aptitud física, la precisión en la aplicación de las reglas y el carácter para manejar situaciones de presión.

Al igual que en la clasificación de selecciones, las evaluaciones de los árbitros se realizan durante varios años.

La última etapa rumbo al Mundial 2026 fue la de seminarios intensivos realizados en Río de Janeiro y Doha entre enero y abril de este año.

