James Rodríguez, entre dos grandes de la Liga MX

La llegada de James Rodríguez al Club León fue una de las noticias que más llamó la atención al inicio de 2025 en la Liga MX. Muchos lo vieron como un refuerzo importante, sobre todo porque el equipo se estaba preparando para jugar el Mundial de Clubes. Sin embargo, todo cambió cuando la FIFA decidió dejar fuera a León por el tema de la multipropiedad del Grupo Pachuca , dejando solo a los Tuzos como los representantes mexicanos en ese torneo.

Esta decisión afectó bastante al León. El equipo empezó a tener un rendimiento más bajo en la Liga MX y James tampoco lo pasó bien durante ese periodo. En total, jugó 30 partidos con La Fiera, donde anotó cinco goles y dio ocho asistencias.

Al finalizar su contrato en diciembre, James quedará como jugador libre, lo que provoca que varios equipos ya comiencen a interesarse en él. Dentro del futbol mexicano, en la Liga MX se reporta que América y Tigres analizan la posibilidad de contratarlo, y también se comenta que sus representantes lo ofrecieron a los Pumas.

X/@Retropumasunam

Pero las opciones del colombiano no se quedan solo en México. Según el especialista en transferencias Ekrem Konur, varios clubes de la MLS también están pendientes de su situación. Entre ellos están Toronto FC, Orlando City, New York City FC y LA Galaxy. Además, el Flamengo de Brasil también figura como uno de los equipos interesados.

X/@Ekremkonur

Así que, por ahora, el futuro de James sigue abierto, con equipos tanto de la Liga MX como de la MLS (y también uno importante de Sudamérica) buscando la oportunidad de quedarse con él.

