El Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1 (F1) está a punto de comenzar, prometiendo un fin de semana de máxima adrenalina para todos los aficionados al automovilismo. El evento se celebrará del 21 al 23 de noviembre. Por si quieres hacer planes, te ofrecemos la información sobre la transmisión en vivo y los horarios para que disfrutes de la carrera.

La carrera principal, que consta de 50 vueltas al circuito callejero Las Vegas Strip Circuit (de 6.201 kilómetros), se disputará el domingo 23 de noviembre a las 04:00 horas, según el horario del centro de México, de acuerdo con la información oficial.

La ruta recorre las calles de la ciudad de Paradise, Nevada, pasando cerca del famoso Strip de Las Vegas, además de una parte del bulevar donde están los hoteles y casinos más importantes. También, por sitios conocidos como el MSG Sphere, el Caesars Palace, Bellagio y Paris.

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de Las Vegas 2025 de F1

Te presentamos el calendario del GP de Las Vegas 2025 con los horarios y canales de transmisión de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, para que puedas seguir completamente en vivo las actividades durante todo el fin de semana.

EVENTO FECHA HORARIO Primera prueba libre Viernes 21 de noviembre 00:30 horas Segunda prueba libre Viernes 21 de noviembre 04:00 horas Tercera prueba libre Sábado 22 de noviembre 00:30 horas Clasificación (Qualy) Sábado 22 de noviembre 04:00 horas GP de Las Vegas 2025 Domingo 23 de noviembre 04:00 horas

A pesar de la ausencia del mexicano Sergio "Checo" Pérez en la F1 este año, la emoción se mantiene. Aunque el piloto jalisciense volverá en 2026 con el nuevo equipo Cadillac, la atención no se desvía de su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien se ha rezagado en su intento por obtener su quinto campeonato mundial consecutivo, aunque se mantiene en la pelea. En su lugar, McLaren ha capturado el foco al dominar las clasificaciones tanto de constructores como de pilotos y siendo el principal protagonista de la temporada.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Las Vegas 2025

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, así como en la plataforma F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 23 de noviembre, 04:00 horas

Domingo 23 de noviembre, 04:00 horas Sede: Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

