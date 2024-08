Esta es la razón por la que Awiti eligió representar a México

Prisca Awiti posee raíces kenianas, por parte de su padre, y mexicanas, por su madre. Nació en Inglaterra, sin embargo, durante la primera semana de los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta le otorgó a México una histórica medalla de plata en judo.

Luego de este triunfo, la judoca ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que reveló su experiencia como deportista y por qué eligió representar a México.

¿Por qué Awiti eligió representar a México?

Awiti celebra su multiculturalidad, debido a que la experiencia de residir en diferentes ciudades la nutrió en distintos ámbitos. De México tomó su mentalidad.

Como deportista, en otras regiones se le apreciaba como un número, sin embargo, valoró mucho que en México la vieran más allá de sus resultados:

"Afortunadamente viví en diferentes ciudades y lo importante que me dio México fue su mentalidad, donde estaba antes me veían como un número. Yo estaba dando resultados y estaba bien, pero en el momento en el que no (di resultados), yo sentí que ya me echaban a un lado. Sentí que cuando llegué a México, algo que fue importante para mí fue que me vieron como persona antes de que me vieran como deportista ", declaró.

El logro olímpico obtenido por la atleta puede que no sea el único en su carrera, pues su convicción es obtener el oro en Los Ángeles 2028.

"A mí me gusta plantearme metas, porque siento que cuando dices sueños, es cuando estás dormido. Una meta es algo fijo, entonces creo que convertir esta plata en un oro, sería mi siguiente meta".

Añadió que su familia es el factor más importante durante el recorrido de su carrera profesional como deportista y agradeció especialmente a su hermano, quien también fue judoca y la inspiró enormemente.

"Para mí, lo más importante es la familia que son los que ven lo bueno y lo malo que pasa, desde que empiezas en un deporte hasta lograr lo grande. Para mí, fueron las personas más importantes que estaban ahí ese día".

Prisca Awiti, una inspiración para generaciones futuras

La judoca reconoció que México no había contemplado que ganara una medalla, sin embargo, apuntó que su triunfo demuestra que no solo los favoritos pueden ganar.

Ahora debe acostumbrarse a ser reconocida como una de las atletas más destacadas del país y espera que su éxito sea una inspiración para niñas, niños y jóvenes.

"Poco a poco va creciendo el judo. Creo que antes hacía falta creérselo. Los referentes que teníamos antes como Vanessa Zambotti, que nos enseñó que sí se podía ir a varios Juegos Olímpicos. Yo lo que veo ahora es que la gente ya se cree que se puede ganar una medalla, tener una referente que logró el sueño es lo que faltaba. Tal vez es la primera medalla que tiene México en judo, pero no será la última".

MB

