Pato O’Ward vuela en Long Beach

El mexicano Pato O’Ward volvió a ser protagonista en la pelea por la pole position dentro de la IndyCar Series, al asegurar el segundo lugar en la clasificación del Gran Premio de Long Beach, correspondiente a la quinta ronda de la temporada 2026.

El piloto regiomontano ha logrado mostrar un desempeño competitivo en un circuito que históricamente le ha resultado complicado. Su mejor antecedente en este trazado se remonta a 2022, cuando terminó en la quinta posición, siendo esa la única ocasión en la que ha conseguido ubicarse dentro del top 10 en las calles californianas.

Rosenqvist, del Meyer Shank Racing, completó con un tiempo de 1:07.463 su vuelta de clasificación, mientras que O'Ward necesitó 1:07.507. Àlex Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar, hizo 1:07.528.

Se trata de la posición de salida más destacada que Pato O’Ward ha conseguido en la actual temporada de la IndyCar Series.