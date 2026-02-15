El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX baja el telón de la Jornada 6 (J6) este domingo 15 de febrero con dos partidos programados por la tarde. La fecha dominical ofrece enfrentamientos entre clubes con plantillas competitivas y otros con aspiraciones no tan claras dentro del campeonato.

Los encuentros podrán seguirse EN VIVO a través de televisión abierta, señales de paga y plataformas de streaming, ampliando las opciones para los aficionados que desean seguir la actividad en tiempo real.

Te dejamos la agenda completa de los partidos de este domingo.

Partidos HOY domingo 15 de febrero de 2026 – Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs Tigres | 16:30 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Santos vs Mazatlán | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, ESPN 2

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este domingo 15 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

