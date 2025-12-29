Pita Navarro y el reto de correr en la Antártida

Atreverse a pisar la Antártida es un desafío reservado para quienes poseen un auténtico espíritu aventurero. Sin embargo, decidir correr un maratón en uno de los lugares más fríos del planeta es una hazaña destinada únicamente a quienes están dispuestos a romper sus propios límites y demostrarse a sí mismos de lo que su cuerpo es capaz.

El pasado sábado 13 de diciembre, la mexicana Pita Navarro Delavega dio una muestra de resiliencia, sostenibilidad y determinación al completar los 42 kilómetros del Antartic Ice Marathon, una competencia que se realiza desde hace 20 años y en la que fue la única latinoamericana entre 23 corredoras que asumieron el desafío de correr en uno de los puntos más remotos del planeta.

Por si fuera poco, Pita culminó el trayecto en el doceavo lugar, posición privilegiada si se toma en cuenta que fue su primer Maratón en un territorio frío como lo es la Antártida. Y aunque la experiencia fue excepcional, Navarro reconoce que hubo momentos de inquietud y dolor, no obstante, en todo momento tuvo la certeza de que tenía la capacidad de completar el recorrido.

“Fue una experiencia muy profunda. El paisaje es inmenso, no hay ni cómo explicarlo. Dormí en una tienda de campaña, en un sleeping bag, porque, en verdad, no hay absolutamente nada. Estás rodeada de nieve y de silencio absoluto, no hay ruido, no sientes prisa. Lo que sí, es que se siente la soledad, pero poco a poco se vuelve claridad porque empiezas a escuchar tus pensamientos con mucha honestidad a través de estar en ese silencio y en ese entorno que te sientes super chiquita".

“Regularmente, yo los maratones los termino en tres horas, este lo finalicé en seis horas. Hubo momentos en los que sí pensé en si podía dar más o no, sobre todo porque me dolía horrible la cadera de tanto resbalarme. Pero, cuando entendí que las condiciones realmente estaban fuera de mi control fue una carrera totalmente diferente. Me dije, este es otro mundo distinto en comparación a los otros maratones que he corrido, aquí el logro es terminar y terminar bien, sin lesionarme”, manifestó Navarro.

CORTESÍA.

Una motivación más allá de lo físico

Pita Navarro sufre de tiroides y, pese a que eso podría representar una limitante, se adentró al mundo de los maratones hace aproximadamente cinco años, cuando tenía la edad de 26. En poco tiempo, ha ido incrementando sus propias exigencias como competir en triatlones de media distancia y completos, hasta lograr adentrarse a las profundidades de la Antártida. Ella sabe que uno de sus principales motivantes es poder inspirar a otras mujeres para que se den cuenta de que nada es imposible.

“Hay muchos riesgos, especialmente, como atleta siendo mujer. Yo, como muchas otras mujeres, tengo el problema de tiroides y obviamente no nos ayuda a balancear las hormonas que son parte fundamental para controlar el resto de nuestro cuerpo. Se debe de tener mucho cuidado porque una diferencia entre la resiliencia y la sostenibilidad".

“Siempre busco cómo desafiarme y demostrarme que puedo más. En los momentos de dificultad pensé en poder inspirar a una mujer o dos mujeres o a las que pueda llegar para que puedan hacer algo aun teniendo miedo. Eso sí me motiva mucho, por las mujeres es que sé que puedo y que lo logré”, añadió Pita.

La vida entre maratones y ciencia

De papá tapatío y madre chihuahuense, Pita Navarro pasó su infancia en Guadalajara y también en Ciudad Juárez, posteriormente se formó profesionalmente en Los Ángeles, Estados Unidos, donde estudió bilogía molecular. Actualmente, es cofundadora de Evvy, una empresa que se dedica a la salud de la mujer.

Entre enfocarse 100% a su emprendimiento y buscar mantenerse en el deporte, Navarro menciona que no es nada fácil encontrar la disciplina y el equilibrio para poder realizar todo lo que desea, pero la constancia ha sido una de sus mejores acompañantes para lograrlo.

“Hay días en los que me levanto a las 5 de la mañana, entreno de 6 a 7, trabajo de 8 de la mañana a 10 de la noche y después de trabajar, si tengo la energía, regreso al gimnasio a poder fortalecer la parte muscular porque no puedes estar tanto tiempo corriendo si tus músculos no están fuertes".

“Sí tienes que estar muy organizada y es un reto que tengas la disciplina necesaria. Cada vez que hago un reto teniendo mi empresa que sí, la verdad sí tengo que trabajar bastante, me hace más disciplinada y voy ejercitando el músculo de la disciplina. No hay balance de cómo hacer las cosas, pero vale la pena, y cada vez que lo hago, me da mucho gusto”, finalizó la atleta.

CORTESÍA.

SV