El entrenador Todd Bowles sigue refiriéndose a "ciertos jugadores" como un problema. El receptor abierto Mike Evans dijo que el equipo jugó como si estuviera listo para irse a casa. Los jugadores están discutiendo en la línea lateral.

Los Buccaneers de Tampa Bay se han derrumbado en la segunda mitad, pero aún permanecen vivos en la carrera por los playoffs a pesar de una derrota el domingo 20-17 en Miami.

Incluso si logran entrar en la contienda, necesitarían una gran sorpresa para ganar un juego de comodín en casa contra uno de los equipos superiores de la NFC Oeste.

Los Buccaneers comenzaron la 50ª temporada de la franquicia con un 3-0 y estaban 6-2 en el descanso. Nada ha salido bien desde que regresaron de esa semana libre.

"Nos estamos disparando en el pie en cada oportunidad", dijo Bowles. "Eso comienza conmigo. Tengo que entrenarlos mejor. Ellos tienen que jugar mejor, y luego tenemos que averiguar cómo podemos dejar de cometer nuestros errores para avanzar. Así que si jugamos y hacemos las cosas que hicimos (el domingo) la próxima semana, no iremos a ninguna parte."

Los Bucs se están quedando sin tiempo para cambiar las cosas. Comenzaron su caída perdiendo tres juegos contra equipos mejores: Patriots, Bills y Rams. Apenas vencieron a los humildes Cardinals y luego perdieron los siguientes cuatro contra un calendario fácil. Los Saints, Falcons, Panthers y Dolphins tienen un récord combinado de 27-36. Cada derrota ha sido por cuatro puntos o menos.

"Esta es nuestra última oportunidad y es obvio", dijo el mariscal de campo Baker Mayfield. "No hay más juegos de temporada regular en el calendario. Tenemos este de vuelta en casa y se trata de ejecución, X's y O's, sentimos que teníamos un buen plan al entrar, y los jugadores tienen que cumplir."

Bowles ha insistido en la responsabilidad. Mayfield lo mencionó a principios de la temporada y los veteranos han estado visiblemente frustrados en la línea lateral. Durante la derrota ante los Dolphins, el corredor Bucky Irving estaba molesto con los linieros ofensivos, y el tackle izquierdo del Pro Bowl lesionado Tristan Wirfs intervino para calmar la situación. Evans y el apoyador Lavonte David se dirigieron al equipo después del juego.

"Atacar la semana, salir y ser el equipo más físico, el equipo más disciplinado", dijo Evans. "Quiero decir, estamos súper familiarizados con los Panthers."

Nada. Mayfield está perdiendo el balón demasiado. La defensa no puede taclear, no presiona al quarterback y tiene demasiadas fallas que permiten grandes jugadas. Los equipos especiales suelen cometer errores al menos una vez a la semana. El gol de campo de 55 yardas de Chase McLaughlin contra Miami fue bloqueado, terminando su racha de 12 goles de campo consecutivos desde más allá de las 50 yardas.

Todo. Los Bucs están luchando en todas las áreas, incluido el entrenamiento. Los jugadores siguen repitiendo los mismos errores, especialmente los que Bowles ha mencionado varias veces sin dar nombres. Aún peor, como señaló Evans después del juego, varios jugadores carecieron de urgencia contra los Dolphins.

