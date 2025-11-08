Peleas de box hoy sábado 8 de noviembre: horarios y dónde ver la cartelera completa

El estadounidense de ascendencia mexicana Vergil Ortiz Jr. pelea este sábado ante Erickson Lubin para defender su título interino de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Se trata de una pelea de invictos en Fort Worth, Texas, cuya ceremonia de pesaje se realizó ayer. Ortiz marcó 153.8 (69.76 kg.) libras, mientras que “The Hammer” Lubin registró 154 (69.85 kg).

Este combate podría influir en la decisión sobre si Ortiz enfrentará o no a Jaron Ennis, una pelea muy esperada que ya se ha pospuesto dos veces este año, en febrero y agosto.

Para el apoderado de “Boots” Ennis es un hecho, pero del lado de Ortiz y de Golden Boy Promotions aún no hay nada asegurado.

La pelea entre Vergil Ortiz Jr. y Erickson Lubin será transmitida por la plataforma DAZN. Se espera que el combate principal inicie alrededor de las 21:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la función comenzará desde las 19:00 horas.

Cartelera en la Dickies Arena de Fort Worth, Texas

Vergil Ortiz vs Erickson Lubin, pelea por el campeonato interino peso superwelter del CMB.

Darius Fulghum vs David Stevens, pelea en peso supermedio

Amari Jones vs Shady Gamhour, pelea en peso medio

Joshua Edwards vs Zeno Boris, pelea en peso pesado

Eric Priest vs Esneiker Correa, pelea en pesoo medio

Robin Sirwan Safar vs Derick Miller, pelea en peso crucero

Javier Meza vs Joshua Briones, pelea en peso superligero

X/TUDNMEX

La “Bonita” enfrenta a la “Rebelde” en Box Televisa

En televisión abierta, la mexicana Gabriela “Bonita” Sánchez y la argentina Tamara “Rebelde” Demarco se enfrentarán por el campeonato interino de peso mosca del CMB.

Ambas boxeadoras cumplieron con el límite de la división durante la ceremonia de pesaje realizada ayer: Sánchez marcó 50.7 kg y Demarco 50 kg.

La pelea se llevará a cabo en Puebla, tierra natal de la “Bonita”, y la transmisión comenzará a las 23:05 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

