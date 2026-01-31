Peleas de box hoy sábado 31 de enero de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

La primera gran noche de boxeo de 2026 se vivirá hoy, cuando Teófimo López y Shakur Stevenson se midan en Nueva York para definir quién es el verdadero rey de los superligeros, mientras que en Puerto Rico Xander Zayas y Abass Baraou subirán al ring para unificar sus campeonatos de peso superwélter.

Teófimo López y Shakur Stevenson tuvieron ayer el pesaje y careo por el campeonato superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El campeón mundial, de ascendencia hondureña, marcó 139.6 libras (63.32 kilos), mientras que el estadounidense dejó la aguja en 138.6 libras (62.86 kilos).

Shakur se mostró desafiante en el cara a cara posterior, pero Teófimo no perdió la calma en ningún momento.

Ambos peleadores vienen de victorias en promociones anteriores, con López venciendo a Arnold Barboza el pasado mes de mayo en Times Square, un par de meses antes de que Stevenson derrotara a William Zepeda en Nueva York para defender su título de peso ligero.

Stevenson es favorito por más de tres a uno, según BetMGM Sportsbook, pero López ya estuvo en una situación similar cuando venció a Vasiliy Lomachenko en el combate por el título de las 135 libras en 2020, y nuevamente cuando derrotó al entonces invicto Josh Taylor para ganar su cinturón de las 140 libras en 2023.

En la misma función, el mexicano Carlos Castro se enfrentará a Bruce Carrington por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso pluma.

Castro llega como número dos del ranking y con la experiencia de la veteranía; Carrington, como campeón interino y con la expectativa de forjar una gran carrera.

El dominicano Carlos Adames, quien debía defender su título del CMB en peso mediano ante Austin “Ammo” Williams, se retiró este viernes por enfermedad, según informó la organización del evento. En su lugar peleará Wendy Toussaint.

La transmisión será exclusiva por la plataforma DAZN, a partir de las 17:00 horas. Se espera que la pelea estelar comience alrededor de las 22:00 horas.

Cartelera en el Madison Square Garden de Nueva York

Teófimo López vs. Shakur Stevenson, pelea por el campeonato mundial superligero de la OMB.

Keyshawn Davis vs. Jamaine Ortiz, pelea en peso ligero.

Bruce Carrington vs. Carlos Castro, pelea por el campeonato mundial de peso pluma del CMB.

Wendy Toussaint vs. Justin Williams, pelea en peso medio.

Jarrell Miller vs. Kingsley Ibeh, pelea en peso pesado.

Ziyad Almaayouf vs. Kevin Castillo, pelea en peso superligero.

La pelea entre Zayas y Baraou va por televisión abierta. X/BoxAzteca7

Xander Zayas vs. Abass Baraou, por los campeonatos superwélter de la OMB y la AMB

En Puerto Rico, Xander Zayas y Abass Baraou sostendrán una pelea para unificar los campeonatos superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Este combate representa el primer paso hacia el campeonato indiscutido, donde aguardan Sebastian Fundora, campeón de la división por el CMB, y Bakhram Murtazaliev, poseedor del fajín de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La pelea será transmitida en vivo por Disney+ y a las 23:00 horas por Box Azteca, a través del canal 7.

Cartelera en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot