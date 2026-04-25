Peleas de box hoy sábado 25 de abril: horarios y dónde ver la cartelera completa

Con la intención de dejar atrás la polémica y volver a competir por un campeonato mundial en la etapa final de su carrera, Julio César Chávez Jr. subirá al ring este sábado para enfrentar al colombiano Jhon Caicedo en Reynosa, Tamaulipas.

En 2025, Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Los Ángeles por permanecer en Estados Unidos con una visa de turista y posteriormente deportado a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones son delicadas, ya que se le asocia con el tráfico de armas. No obstante, las audiencias han sido pospuestas y el Jr. continúa su proceso en libertad, sin restricciones para seguir peleando por un campeonato.

En enero pasado, retomó su carrera al enfrentar al argentino Ángel Sacco, a quien derrotó en cuatro rounds. Hoy, la prueba es más exigente.

Caicedo tiene 21 años (frente a los 40 del Junior) y marca de 13-1, con cinco victorias por nocaut. Aun así, el mexicano parte como favorito.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Chávez Jr. marcó 196.2 libras (89.0 kg), en tanto que el colombiano registró 185.2 libras (84.0 kg), ambos dentro del límite de peso crucero.

Después del careo, Chávez Jr. habló con la prensa, donde aseguró sentirse bien para afrontar este combate y seguir peleando por uno o dos años más. Como ejemplo, mencionó:

"Bernard Hopkins después de los 40 años dio sus mejores peleas. Juan Manuel Márquez a los 41 años noqueó a Pacquiao... Mientras no des indicios de que estás viejo, puedes seguirlo intentando".

La pelea entre Julio César Chávez Jr. y Jhon Caicedo será transmitida por Box Azteca en el canal 7 a las 23:00 horas.

Cartelera completa en el estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas

Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo, pelea en peso crucero.

Roberto Chávez vs. Manuel Hernández, pelea en peso supermediano.

Jaret González vs. Edgar Alor, pelea en peso mosca.

José Hernández vs. Fernando Quiñones, pelea en peso mediano.

Jorge Adriano vs. Ricardo Bañuelos, pelea en peso ligero.

X/TUDNMEX

Joselito Velázquez enfrentará a Andrés Olivas Jr.

Quizá con menor popularidad, pero con mayores expectativas en cuanto a la calidad del boxeo, en Torreón se llevará a cabo la pelea entre Joselito ‘Huracán’ Velázquez (olímpico en Río 2016) y Andrés Olivas Jr.

La función es organizada por la promotora Boxing Time, de Memo Rocha, y será transmitida por ESPN KnockOut y Box Televisa (Canal 5).

La transmisión en ESPN KnockOut y Disney+ comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Canal 5 iniciará a las 23:00.

La cartelera combina prospectos sólidos con veteranos de experiencia.

Cartelera completa en el Coliseo Centenario de Torreón