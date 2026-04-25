Sábado, 25 de Abril 2026

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WWE realiza ola de despidos, luchador mexicano entre los afectados

Por fin de contrato y salidas voluntarias, 23 luchadores dejaron la empresa

Por: G. Solano

Santos Escobar está inactivo por una lesión en el biceps. SUN/Archivo

Santos Escobar está inactivo por una lesión en el biceps. SUN/Archivo

Después de WrestleMania 42, donde Rhea Ripley y Roman Reigns recobraron sus campeonatos y Penta triunfó en la lucha de escaleras, se dio la tradicional salida de luchadores por fin o cancelación de contratos, y el mexicano Santos Escobar fue uno de los afectados.

Santos Escobar, el Hijo del Fantasma, no participó en WrestleMania 42 a causa de un desgarro en el bíceps, misma lesión que lo mantiene fuera de la AAA, y pudo ser la causa de su separación, aun cuando apenas en abril había renovado su contrato.

La última vez que Santos Escobar luchó fue en el Rey de Reyes 2026, el pasado 14 de marzo, donde perdió el Fatal 4-way ante "The Original" El Grande Americano, que también se impuso a La Parka y a El Grande Americano.

En aquella lucha, Santos se vio lento y muchos aficionados especularon sobre si realmente quería estar ahí. Una polemica que crecerá con su actual despido.

Otro motivo que da qué pensar es que, aun cuando renovó contrato, nunca salió de la página de exluchadores de la WWE.

También es importante recordar que a la lesión en el bíceps se agregó una operación del nervio cubital, lo que también pudo ser factor para la decisión de dejarlo fuera.

Santos Escobar y su padre, El Fantasma. SUN/Archivo

Luchadores despedidos de la WWE

Además de Jorge Alcántar —nombre real de Santos Escobar—, los otros luchadores despedidos o que anunciaron su salida de la WWE son:

  • Nikki Cross: Excampeona Femenina de Raw y dos veces Campeona Femenina por Parejas.
  • Zoey Stark: Excampeona Femenina por Parejas y Campeona Femenina por Parejas de NXT.
  • Joe Gacy: Excampeón por Parejas.
  • Bo Dallas (Uncle Howdy): Excampeón de NXT, Campeón por Parejas de Raw y Campeón 24/7.
  • Andre Chase: Dos veces excampeón por Parejas de NXT.
  • Alba Fyre: Excampeona Femenina de NXT UK, Campeona Femenina por Parejas de NXT y Campeona Femenina por Parejas.
  • Erick Rowan: Dos veces excampeón por Parejas de SmackDown y Campeón por Parejas de NXT.
  • Dexter Lumis: Excampeón por Parejas.
  • Dante Chen.
  • Motor City Machine Guns (Chris Sabin & Alex Shelley): Excampeones por Parejas de la WWE.
  • Aleister Black: xcampeón de NXT.
  • Zelina Vega: Excampeona Femenina de los Estados Unidos de la WWE y Queen of the Ring.
  • Apollo Crews: Excampeón de los Estados Unidos y Campeón Intercontinental de la WWE.
  • Kairi Sane: Excampeona Femenina de NXT y tres veces Campeona Femenina por Parejas de la WWE.
  • Luca Crusifino.
  • Tyson Dupont.
  • Sirena Linton.
  • Trill London.
  • Tyriek Igwe.
  • Malik Blade.
  • Tyra Mae Steele: Ganadora de la primera temporada de WWE LFG y exmedallista de oro olímpica.
  • Chris Island.

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