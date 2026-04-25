WWE realiza ola de despidos, luchador mexicano entre los afectados

Después de WrestleMania 42, donde Rhea Ripley y Roman Reigns recobraron sus campeonatos y Penta triunfó en la lucha de escaleras, se dio la tradicional salida de luchadores por fin o cancelación de contratos, y el mexicano Santos Escobar fue uno de los afectados.

Santos Escobar, el Hijo del Fantasma, no participó en WrestleMania 42 a causa de un desgarro en el bíceps, misma lesión que lo mantiene fuera de la AAA, y pudo ser la causa de su separación, aun cuando apenas en abril había renovado su contrato.

La última vez que Santos Escobar luchó fue en el Rey de Reyes 2026, el pasado 14 de marzo, donde perdió el Fatal 4-way ante "The Original" El Grande Americano, que también se impuso a La Parka y a El Grande Americano.

En aquella lucha, Santos se vio lento y muchos aficionados especularon sobre si realmente quería estar ahí. Una polemica que crecerá con su actual despido.

Otro motivo que da qué pensar es que, aun cuando renovó contrato, nunca salió de la página de exluchadores de la WWE.

También es importante recordar que a la lesión en el bíceps se agregó una operación del nervio cubital, lo que también pudo ser factor para la decisión de dejarlo fuera.

Santos Escobar y su padre, El Fantasma. SUN/Archivo

Luchadores despedidos de la WWE

Además de Jorge Alcántar —nombre real de Santos Escobar—, los otros luchadores despedidos o que anunciaron su salida de la WWE son: