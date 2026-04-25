La emoción del futbol mexicano continúa este sábado con una jornada llena de partidos decisivos, después de que la actividad del fin de semana comenzó el viernes por la noche con un encuentro de la fecha. Para los aficionados que quieren seguir la acción en vivo, los partidos de hoy 25 de abril, tenemos la agenda de los juegos del Clausura 2026 con su horario y canales de transmisión.

Los equipos llegan con la obligación de competir al máximo, conscientes de que ya no hay otra oportunidad en esta etapa del torneo. Cualquier descuido puede costar muy caro, por lo que nadie quiere ceder ventajas. Una victoria puede hacer la diferencia entre avanzar directo, asegurar un lugar en la siguiente ronda o quedar fuera de la competencia.

Partidos HOY sábado 25 de abril – Liga MX EN VIVO

La jornada entra en su momento decisivo este sábado con una cartelera que arranca desde las 17:00 horas con dos encuentros: Pachuca recibe a Pumas, mientras Tigres enfrenta a Mazatlán, en un inicio que pone en juego puntos clave para definir posiciones rumbo a la fase final del certamen. La presión está al máximo y cada resultado puede modificar por completo la clasificación.

Más tarde, la actividad continúa a las 19:00 horas con Toluca frente a León, seguido minutos después por Chivas ante Tijuana a las 19:07, dos duelos que mantienen el ritmo en una tarde cargada de expectativas.

El cierre de esta intensa fecha llegará a las 21:00 horas con dos partidos en paralelo: América contra Atlas y Juárez frente a Atlético San Luis, encuentros que pondrán punto final a una noche donde ningún equipo quiere dejar escapar unidades.

Pachuca vs Pumas | 17:00 | FOX One

Tigres vs Mazatlán | 17:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

Toluca vs Club León | 19:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Chivas Guadalajara vs Tijuana | 19:07 | Amazon Prime Video

América vs Atlas | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Juárez vs San Luis | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Resultados y más de la Liga MX

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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