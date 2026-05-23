La Volpe menciona el ‘Viernes Botanero’ de TV Azteca en plena transmisión de TUDN | VIDEO

El juego de preparación rumbo al Mundial 2026 entre las selecciones de México y Ghana dejó anécdotas como el gol tempranero de Brian Gutiérrez, el tanto anulado a Alexis Vega y el buen desempeño de Gilberto Mora, pero también el lapsus que Ricardo La Volpe protagonizó durante la transmisión de Televisa.

En un comentario casual y ajeno a lo que ocurría en la cancha, David Faitelson le dijo al exárbitro Fernando Guerrero: “Tranquilo, Cantante, tú sigue disfrutando tu viernes”, a lo que La Volpe agregó: “botanero”, una expresión que TV Azteca ha convertido en el lema de sus transmisiones de futbol de los viernes por la noche.

Entre risas y reclamos, el equipo de comentaristas de Televisa bromeó sobre la publicidad involuntaria que el “Bigotón” le hizo a la competencia o, incluso, sobre cómo el concepto ya forma parte de la cultura popular entre la afición futbolera en México.

“¿Lo saco yo o lo sacas tú, Vaca?”, comentó Faitelson, quien también pidió al Piojo Herrera “calentar” para sustituir a La Volpe.

“¿No se puede decir esa palabra?”, preguntó La Volpe a manera de excusa.

Lavolpe haciendo mención al Viernes Botanero durante la transmisión de TUDN JJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/DTCtFe5aol — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 23, 2026

El momento bochornoso fue interrumpido por una jugada de peligro en la que Roberto Alvarado se acercó a la portería de Ghana; sin embargo, su centro salió sin potencia y fue rechazado por un defensor rival.

TV Azteca ha institucionalizado el término “Viernes Botanero” para sus transmisiones de futbol de los viernes por la noche, las cuales tienen entre sus principales atractivos la narración irreverente de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.

La Volpe se vuelve viral por el error

El momento protagonizado por La Volpe se viralizó en redes sociales con comentarios como: “Un infiltrado, jajaja”, “Hasta ellos saben lo que es un viernes botanero” o “No habrá en este partido un golazo tan impresionante como el que se acaba de mandar el Bigotón #LaVolpe”.