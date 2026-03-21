Peleas de box hoy sábado 21 de marzo de 2026: horarios y dónde ver la cartelera completa

En enero quedó pendiente la pelea entre Carlos Adames y Austin “Ammo” Williams por el campeonato mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una deuda que será saldada hoy en el Caribe Royale de Orlando, Florida.

Aquella noche, Adames no pudo subir al ring por una enfermedad, según reportaron los organizadores, aunque posteriormente se precisó que se trató de un problema para dar el peso.

La situación quedó resuelta ayer, cuando el dominicano marcó 158.6 libras (71.9 kilos), por debajo del límite de la división. Su retador registró 159.6 libras (72.39 kilos).

Durante el careo se vivieron momentos de tensión que anticipan un combate intenso esta noche.

El estadounidense reclamó que la pelea no se realizara en su fecha original y echó en cara al “Caballo Bronco” su supuesta enfermedad. El campeón, por su parte, aseguró que Williams no está a su nivel y que no resistirá los 12 asaltos.

La función en Orlando comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitida por DAZN. Se espera que el “Caballo Bronco” y “Ammo” suban al ring alrededor de las 19:00 horas.

Cartelera completa en el Caribe Royale de Orlando

Carlos Adames vs. Austin Williams, por el campeonato mundial del CMB de peso medio.

Yoenis Téllez vs. Myles Mizell, en peso superwelter.

Teremoana Teremoana vs. Curtis Harper, en peso pesado.

Roberto Raúl Rivera vs. Belmar Preciado, en peso superpluma.

Antraveous Ingram vs. Christopher Thompson, en peso superwelter.

Carlos Jamil De Castro vs. Damián Alcalá, en peso pluma.

X/BoxAzteca7

Peleas de box en TV abierta

En Box Azteca, por el canal 7, se transmitirá la pelea entre Jonathan Fierro y Ernesto Murillo, en peso pluma a 10 asaltos, como parte del evento La Conquista, que se realizará en Mexicali.

La cita es a las 23:00 horas.

En el canal 9 de Televisa y en TUDN, también a las 23:00 horas, Goha Rodríguez y Cristofer Rosales sostendrán un combate a 10 asaltos en peso supermosca.

La pelea es coestelar de la función, en la que también subirán al ring Estefany Alegría y Danna Paola Alaniz.