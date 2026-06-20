Peleas de box hoy sábado 20 de junio: horarios y dónde ver la cartelera completa

El mexicano Neider Valdez subirá al cuadrilátero hoy, sábado 20 de junio de 2026, para enfrentarse al invicto pugilista puertorriqueño Óscar Collazo en el combate estelar que se llevará a cabo en la moderna Frontwave Arena de Oceanside, California.

Esta pelea, organizada por Golden Boy Promotions en asociación con Miguel Cotto Promotions, suma un nuevo capítulo a la histórica y encarnizada rivalidad boxística entre Puerto Rico y México, dos de las naciones con mayor tradición en este deporte.

Originalmente, el boricua tenía programado realizar la cuarta defensa de sus coronas mundiales ante el contendiente filipino Joey Canoy; sin embargo, problemas insalvables con el visado impidieron que el retador asiático ingresara a los Estados Unidos a tiempo para el compromiso. Ante esta situación de emergencia que amenazaba con cancelar el evento principal, el equipo de promoción contactó a Valdez, quien aceptó el enorme reto con apenas unos días de anticipación, demostrando su valentía y su total disposición para aprovechar la oportunidad más grande y lucrativa de su carrera profesional en los encordados.

El drama en la báscula y el cambio de división. Ayer por la tarde se realizó la siempre tensa ceremonia de pesaje, la cual trajo consigo un giro inesperado y dramático para el desarrollo del evento principal. Se informó de manera oficial que el retador mexicano no tenía posibilidades físicas de marcar el estricto límite de las 105 libras que exige la división de peso mínimo, registrando finalmente 111.2 libras en la báscula de la comisión. Por su parte, al conocer la situación de su oponente, Collazo detuvo su riguroso corte de peso y marcó 110.6 libras, confirmando que el combate se llevaría a cabo en un peso pactado muy superior al planeado originalmente.

Debido a este drástico y sorpresivo cambio en la romana, los campeonatos mundiales de peso mínimo avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta el peleador boricua no estarán en juego esta noche . En su lugar, las autoridades deportivas y los organismos sancionadores determinaron que el pleito a doce asaltos se disputará en la categoría de peso mosca, teniendo como premio el cinturón internacional de la OMB, un ajuste técnico que cambia la dinámica titular pero que de ninguna manera disminuye la intensidad del choque sobre el cuadrilátero.

A pesar de las evidentes complicaciones y la frustración de no poder defender sus títulos mundiales, el ambiente durante el careo posterior al pesaje se mantuvo sumamente profesional y enfocado en brindar un gran espectáculo deportivo a los fanáticos.

"Mi trabajo es estar listo para quien sea que mi equipo ponga en el ring", declaró un sereno Collazo a los medios de comunicación presentes, asegurando que su poder de nocaut se trasladará sin problemas a esta nueva división de peso y que buscará brindar una actuación contundente frente al exigente público californiano que se dará cita en la arena.

La cartelera completa será transmitida en vivo y en exclusiva a nivel mundial a través de la plataforma de streaming DAZN. Las acciones preliminares y el inicio del evento principal comenzarán a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que se espera que el enfrentamiento estelar entre el puertorriqueño Collazo y el mexicano Valdez inicie aproximadamente a las 21:00 horas, dependiendo de la duración de los combates previos.

Además del esperado choque estelar que acapara los reflectores, la función contará con un respaldo lleno de jóvenes prospectos y combates de alto calibre que prometen calentar la lona desde el primer campanazo. Entre los duelos más destacados de la noche se encuentra el explosivo enfrentamiento de peso semicompleto entre el invicto noqueador mexicano Yair Gallardo y el resistente peleador canadiense Buneet Bisla, así como la atractiva participación del talentoso uzbeko Ruslan Abdullaev, quien medirá fuerzas contra el experimentado cubano Orestes Velázquez en una contienda pactada en la siempre competitiva división de los pesos superligeros.

Cartelera completa en la Frontwave Arena

Óscar Collazo vs. Neider Valdez, pelea a 12 asaltos en peso mosca por el título internacional de la OMB;

Yair Gallardo vs. Buneet Bisla, combate a 10 asaltos en peso semicompleto

Ruslan Abdullaev vs. Orestes Velázquez, pleito a 10 rounds en peso superligero

Joshua Edwards vs. Garreth Payton, enfrentamiento en la categoría de peso pesado

Daniel García vs. Christopher Rodríguez, un prometedor duelo en la división de peso ligero.