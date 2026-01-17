Los Seahawks de Seattle dieron un golpe de autoridad como primeros sembrados de la Conferencia Nacional, al vencer por 41-6 a los 49ers de San Francisco , que llegaban con el impulso de haber superado a los Eagles, vigentes campeones, pero con muchas lesiones de jugadores clave.

Desde la patada inicial, las intenciones de los Halcones Marinos eran claras: ser agresivos y aprovechar los parches de los visitantes. Rashid Shaheed devolvió el balón 95 yardas para la primera anotación del encuentro, un augurio de lo que vendría, pues Sam Darnold, quien llegaba con una lesión de oblicuo, no había entrado al campo aún (finalizó con 124 yardas y un pase de anotación).

La primera serie de los 49ers acabó en un fallido intento de convertir en cuarta oportunidad, y Seattle lo transformó en tres puntos a su favor. Le siguió un balón suelto de los de la bahía, que de inmediato convirtió en touchdown, y el marcador ya era de 17-0 antes de finalizar el primer cuarto.

La defensa de los Seahawks bajó las revoluciones lo suficiente para que San Francisco lograra seis puntos, producto de un par de goles de campo en el segundo lapso, pero sin agresividad en los intentos por avanzar de Brock Purdy y compañía, sumado a que Christian McCaffrey y Jake Tonges estaban tocados físicamente. El consuelo fue breve, ya que la respuesta de Seattle fue un touchdown para dejar el asunto 24-6 al término de la primera mitad.

En el tercer cuarto, los Seahawks finiquitaron el encuentro sumando 10 puntos más en las dos series ofensivas que tuvieron , mientras que San Francisco entregó el balón en las tres ocasiones que fueron al ataque: dos veces por intentos en cuarta oportunidad y otra al telegrafiar a Purdy.

El último cuarto fue solo un trámite, en el que Kenneth Walker III acabó de servirse con la cuchara grande con su tercer acarreo de anotación (recorrió 145 yardas totales en el duelo), para dejar el marcador definitivo. Seattle terminó el partido sin asumir riesgos innecesarios de cara a la Final de Conferencia, en la que esperan por el rival que los visitará, mientras que los 49ers deberán ajustar con su mariscal Mac Jones en los controles.

SV