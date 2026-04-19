La jornada de este domingo 19 de abril de 2026 trae consigo actividad en múltiples ligas y torneos de futbol alrededor del mundo, desde competiciones europeas hasta ligas de América y México. A lo largo del día, se disputarán encuentros que pueden influir en el desarrollo de distintas competencias.

Con partidos desde en la mañana hasta la noche, la agenda incluye duelos destacados como clásicos, compromisos de ligas internacionales y México. Te dejamos, para tu programación, el listado completo con horarios y canales de transmisión para seguir cada partido en vivo.

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Santos vs Atlas | 17:00 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Cancún FC | 12:00 | Canal por confirmar |

TM Futbol Club vs Atlético Morelia | 17:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

US Cremonese vs Torino | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Hellas Verona vs AC Milan | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Pisa Sporting Club vs Genoa | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Juventus vs Bologna | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

AS Monaco vs Auxerre | 07:00 | FOX One |

Nantes vs Stade Brestois | 09:15 | FOX One |

Metz vs Paris FC | 09:15 | FOX One |

Strasbourg Alsace vs Rennes | 09:15 | FOX One |

PSG vs Olympique de Lyon | 12:45 | FOX One |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Freiburg vs Heidenheim | 07:30 | SKY Sports |

Bayern Munich vs Stuttgart | 09:30 | SKY Sports |

Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

FC Andorra vs Real Valladolid | 06:00 | SKY Sports |

Sporting Gijón vs Cádiz CF | 08:15 | SKY Sports |

Eibar vs Huesca | 10:30 | SKY Sports |

Albacete vs Granada CF | 10:30 | SKY Sports |

UD Almería vs Málaga | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes | 17:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Aldosivi vs Racing Avellaneda | 10:30 | Fanatiz, Disney+ Premium |

River Plate vs Boca Juniors | 14:00 | Fanatiz, Disney+ Premium, ESPN 3 |

Rosario Central vs Sarmiento | 17:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra | 17:30 | Fanatiz |

Partidos HOY domingo 19 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Internacional vs Mirassol | 08:00 | Fanatiz (Míralo en vivo), Azteca Deportes Network |

Santos vs Fluminense | 13:00 | Fanatiz, Globo Internacional |

Coritiba vs Atlético Mineiro | 13:00 | Fanatiz |

Palmeiras vs At. Paranaense | 15:30 | Fanatiz |

RB Bragantino vs Remo | 15:30 | Fanatiz |

CR Flamengo vs Bahía | 16:30 | Flamengo TV YouTube |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este domingo 19 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se ven en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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