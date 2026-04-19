La jornada de este domingo 19 de abril de 2026 trae consigo actividad en múltiples ligas y torneos de futbol alrededor del mundo, desde competiciones europeas hasta ligas de América y México. A lo largo del día, se disputarán encuentros que pueden influir en el desarrollo de distintas competencias.Con partidos desde en la mañana hasta la noche, la agenda incluye duelos destacados como clásicos, compromisos de ligas internacionales y México. Te dejamos, para tu programación, el listado completo con horarios y canales de transmisión para seguir cada partido en vivo.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este domingo 19 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se ven en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF