Cruz Azul es el nuevo líder del torneo

Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino guiaron a Cruz Azul a una victoria de 2-0 en su visita a Monterrey, resultado que le permitió adueñarse del liderato del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y confirmar su gran momento futbolístico.

El argentino Rotondi abrió el marcador a los 17 minutos, cuando se animó a disparar tras un rechace desde los linderos del área. El balón terminó en el fondo de la red luego de una desatención defensiva que impidió a la zaga despejar el esférico a tiempo.

Palavecino amplió la ventaja a los 62 con un tiro de media distancia; el también argentino incluso se resbaló al momento del remate, pero el balón tomó efecto cruzado y superó al guardameta Luis Cárdenas para firmar el segundo tanto de la noche.

Al arranque del complemento, el uruguayo Gabriel Fernández estuvo cerca de hacer más amplia la diferencia al quedar mano a mano con Cárdenas; sin embargo, su disparo se estrelló en el poste cuando ya se cantaba el gol visitante.

En la recta final, el árbitro Guillermo Pacheco acudió al VAR para revertir un penal inicialmente señalado a favor de Rayados, tras detectar una falta previa del delantero Uros Djurdjevic sobre el defensor celeste Willer Ditta.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a siete partidos consecutivos sin perder (seis victorias y un empate) para colocarse en la cima con 19 puntos, uno más que el bicampeón invictoToluca y Chivas.

Por su parte, Monterrey sufrió su cuarta derrota del torneo, segunda al hilo, y descendió al noveno puesto con 10 unidades, momentáneamente fuera de la zona de liguilla y con presión creciente en su entorno.