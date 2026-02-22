Partido de Necaxa vs Querétaro Femenil fue detenido por presuntas detonaciones

Durante el partido del Necaxa vs Querétaro Femenil de la Jornada 10 del Clausura 2026, se reportaron presuntas detonaciones de arma de fuego a las afueras del Estadio Victoria, por lo que se detuvo por minutos este encuentro.

Este fin de semana se vivieron momentos complicados en el país, ya que se desataron actos vandálicos en ciudades a lo largo y ancho de la República Mexicana después de la noticia del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

A raíz de la violencia en ciertos puntos de México, en especial en Jalisco, algunos eventos deportivos fueron cancelados como el Clásico Nacional femenil de Chivas y América que se jugaba en Guadalajara. Así como el partido de Querétaro frente los Bravos de Juárez de la Liga MX y otros de divisiones inferiores.

Apenas había comenzado el segundo tiempo del partido entre Centellas y Gallos, cuando la silbante detuvo el encuentro e indicó a las jugadoras refugiarse en los vestidores por las posibles detonaciones a las afueras del inmueble. Al principio, algunas futbolistas no entendían lo que sucedía, pero después de unos segundos reaccionaron.

En la transmisión del partido no se mencionó nada sobre lo sucedido una vez que se reanudó el juego. Hasta la noche de este domingo se desconoce si en realidad hubo detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Estadio Victoria.

De igual manera, no ha habido ninguna confirmación sobre esta versión por parte de la Liga MX o algún órgano gubernamental de Aguascalientes.

