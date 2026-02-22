Milano-Cortina 2026: Un adiós lleno de música, memoria y esperanza

Este domingo llegaron a su fin los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Entre acordes de ópera, himnos universales y el brillo del fuego sagrado en su último destello, Italia se despidió del mundo con una ceremonia tan majestuosa como emotiva en la Arena Olímpica de Verona.

La Ceremonia de Clausura abrió con un viaje por la historia de la ópera, alma cultural de Italia. Las notas de ‘La Traviata’ envolvieron la Arena antes de presentar la bandera italiana y rendir homenaje a figuras destacadas de la cultura del país. Fue un inicio elegante y solemne, un tributo a la tradición que dio identidad a estos Juegos.

El Fuego Olímpico apareció en manos del equipo italiano campeón del relevo 4x10 km en Lillehammer 94, símbolo de gloria y legado. La llama viajó en un delicado envase de vidrio de Murano, como si la artesanía italiana protegiera el espíritu olímpico en su último recorrido.

En el hielo, las banderas llenaron el recinto de colores, historias y orgullo. Los mexicanos Donovan Carrillo y Sarah Schleper llevaron su bandera al centro de la ceremonia.

La celebración tomó un aire festivo al ritmo de ‘Sarà perché ti amo’, de Ricchi e Poveri; ‘Maledetta primavera’, de Paolo Amerigo Cassella; y ‘Quando, Quando, Quando’, de Tony Renis y Emilio Pericoli. La Arena vibró con esa energía tan italiana que mezcla nostalgia, alegría y pasión.

El instante más solemne llegó cuando resonó la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, culminando con el universal Himno a la Alegría. Fue un canto a la unidad, a la fraternidad y a la esperanza que permanece incluso cuando la llama está por apagarse.

Uno de los momentos más conmovedores fue el reconocimiento a los voluntarios, corazón silencioso de los Juegos, y el homenaje a quienes ya no están, manteniendo una tradición que honra la memoria desde 2016. El silencio compartido fue tan poderoso como cualquier aplauso.

Como dicta la tradición, la bandera de Grecia se elevó mientras sonaba su himno nacional, recordando a la cuna del olimpismo. Luego, el Himno Olímpico acompañó el último ondear de la Bandera Olímpica antes de pasarla a la próxima sede: los Alpes Franceses 2030.

En la recta final, Giovanni Malagò agradeció a todos los que hicieron posible el evento y aseguró que, aunque la flama se extinga, el espíritu de Milano-Cortina 2026 vivirá en cada niño que se atreva a soñar en grande.

“Hoy, la sagrada flama de Olimpia será extinguida. Pero nuestros Juegos están lejos de terminar. El espíritu de Milano-Cortina 2026 perdurará como un legado duradero y legendario en cada niño y en cada comunidad que ha tenido la pasión y el coraje para soñar en grande. A todos ustedes, a todos los italianos, les puedo decir con orgullo: nuestra misión, nuestra misión olímpica, ha sido cumplida”, externó.

Después, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, cerró el capítulo con un mensaje de esperanza y continuidad para el movimiento olímpico.

“La flama pronto se apagará, pero su luz se mantendrá con nosotros y con cada niño inspirado a soñar en alto, en cada persona a la que le recordaron que el coraje y la nobleza todavía importan. Los Juegos Olímpicos continuarán siendo un espacio donde los atletas puedan inspirar al mundo, por medio del deporte, libremente, de manera segura y con orgullo. A todos los olímpicos aquí esta noche, adonde sea que la vida los lleve, les deseamos mucho éxito”, concluyó.

Y entonces, en un instante suspendido en el tiempo, al compás de ‘Experience’, de Ludovico Einaudi, la llama se extinguió. El silencio abrazó la Arena por unos segundos, pero la despedida no fue solo melancolía. La noche se transformó en celebración cuando el ritmo vibrante de Major Lazer encendió nuevamente la energía del histórico recinto, poniendo de pie a los presentes.

La Ceremonia de Clausura de Milano-Cortina 2026 llegó a su fin. Entre música, ópera, himnos y alegría compartida, Italia despidió unos Juegos memorables, dio paso a los Alpes Franceses en 2030 y recordó que el espíritu olímpico perdura más allá de cualquier ceremonia.

EFE/ W. HAO.

SV