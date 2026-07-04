Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario de un duelo de eliminación directa que pondrá frente a frente a una de las revelaciones del torneo y a una de las selecciones con mayor poder ofensivo.

El partido reúne dos estilos de juego muy distintos y definirá al rival del ganador de la serie entre Canadá y Marruecos en la siguiente ronda. En esta nota te contamos cómo llegan ambas selecciones, qué está en juego y los detalles para seguir el encuentro.

¿Cómo llegan Paraguay y Francia?

La escuadra dirigida por Gustavo Alfaro aterriza en esta instancia tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final. Paraguay superó a los germanos en una tanda de penaltis donde el guardameta Orlando Gill se erigió como figura al detener dos cobros. Con este resultado, los sudamericanos lograron vengar su dolorosa eliminación de la Copa del Mundo de 2002. El planteamiento paraguayo se ha caracterizado por una defensa férrea, liderada por Gustavo Gómez, quien regresa al once tras cumplir una sanción por acumulación de tarjetas, apostando por el contragolpe y la presión tras pérdida. El equipo decidió no regresar a su campamento base en San José, California, instalándose directamente en Filadelfia.

Por su parte, Francia se presenta como una auténtica máquina ofensiva y ha permanecido concentrada en Boston. El equipo de Didier Deschamps promedia 3.33 goles por partido en lo que va del torneo. Kylian Mbappé encabeza el ataque con seis anotaciones, producto de tres dobletes, situándose a un solo tanto de igualar a Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales. Acompañado por figuras como Michael Olise en la media punta, además de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola o Désiré Doué por las bandas, el conjunto galo buscará imponer su ritmo vertiginoso ante el bloque defensivo guaraní.

Históricamente, este duelo revive el enfrentamiento de los octavos de final del Mundial de 1998, donde Francia, en calidad de anfitriona, eliminó a Paraguay con un gol de oro de Laurent Blanc en el minuto 114. Asimismo, existe el precedente de la fase de grupos de 1958, donde los europeos se impusieron por 7-3 con un triplete del mítico Just Fontaine.

Dónde ver EN VIVO el partido Paraguay vs Francia - Octavos de Final del Mundial 2026

Filadelfia será la sede del enfrentamiento entre Paraguay y Francia por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field a las 15:00 horas, con un boleto a los Cuartos de Final en juego para ambas selecciones.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming, con diversas opciones para no perderse ningún detalle de este duelo de eliminación directa.

Fecha y hora: Sábado 4 de julio, 15:00 horas

Sábado 4 de julio, 15:00 horas Estadio: Filadelfia, Estados Unidos

Filadelfia, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca 7 y aztecadeportes.com

Alineaciones probables

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso. Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso. Seleccionador: Gustavo Alfaro. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé. Seleccionador: Didier Deschamps.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

*Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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