El Mundial 2026 entra en una de sus etapas más emocionantes con el arranque de los Octavos de Final, donde las 16 mejores Selecciones del torneo buscan un lugar en los Cuartos. Este sábado 4 de julio se disputan dos encuentros que prometen grandes emociones, aunque solo uno de ellos podrá verse por televisión abierta en México.

Si no quieres perderte ningún detalle de la Copa del Mundo, aquí te contamos qué partidos hay hoy, sus horarios y en qué canales podrás seguir la actividad.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 4 de julio

La jornada de este sábado marca el inicio de la fase de eliminación directa, donde un solo error puede significar la despedida del torneo.

Estos son los encuentros programados (horario del centro de México):

Canadá vs. Marruecos

11:00 horas | ViX Premium (Pase Mundial).

Paraguay vs. Francia

15:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

¿Qué partido pasa por TV abierta?

Para los aficionados que no cuentan con servicios de streaming o televisión de paga, este sábado solo un partido será transmitido por televisión abierta. El encuentro Paraguay vs. Francia podrá verse de manera gratuita a través de:

Canal 5

Azteca 7

Mientras tanto, el duelo entre Canadá y Marruecos estará disponible únicamente mediante ViX Premium, por lo que no contará con transmisión en señal abierta en territorio mexicano.

Francia busca confirmar su candidatura

El choque entre Paraguay y Francia luce como el platillo fuerte del día. La selección francesa llega como una de las favoritas para levantar el título, gracias a un plantel lleno de figuras y un sólido rendimiento en la ronda anterior.

Sin embargo, Paraguay ha sido una de las revelaciones del torneo tras eliminar a Alemania en la fase previa, por lo que intentará dar una nueva sorpresa y avanzar a los cuartos de final.

Canadá quiere hacer historia

En el otro compromiso, Canadá intentará prolongar su mejor actuación en una Copa del Mundo frente a una selección de Marruecos que mantiene el nivel competitivo mostrado en los últimos años.

Ambos equipos llegan con confianza después de superar la ronda anterior y buscarán convertirse en el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 durante esta jornada.

Así arranca la fase decisiva del Mundial

Con estos dos encuentros comienza oficialmente la lucha por el campeonato. Durante los próximos días continuarán los Octavos de Final con enfrentamientos de alto nivel, entre ellos el esperado México vs. Inglaterra, programado para el domingo 5 de julio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO