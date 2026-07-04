Con el Mundial 2026 en pleno desarrollo y el hoy Estadio Ciudad de México preparándose para hacer historia nuevamente, resulta fascinante desenterrar un secreto millonario. ¿Sabías que en los oscuros túneles de este coloso mexicano se gestó el intercambio de camisetas más caro en la historia de la Selección de Inglaterra?

Este peculiar y poco conocido suceso ocurrió durante la vibrante Copa del Mundo 1986, un torneo legendario que transformó para siempre la memoria colectiva de los aficionados al fútbol internacional.

El imponente escenario principal fue el mítico Estadio Azteca, un recinto monumental que impone un profundo respeto y que ha sido testigo presencial de hazañas deportivas inigualables a lo largo de las décadas.

La fecha exacta de esta anécdota nos remonta al caluroso 22 de junio de aquel año, justo después del histórico y sumamente polémico partido de cuartos de final entre la Selección de Inglaterra y Argentina.

Tras el silbatazo final que sentenció la dolorosa eliminación británica del certamen, el mediocampista inglés Steve Hodge tomó una decisión impulsiva que, sin saberlo, cambiaría su vida financiera para siempre.

Mientras la gran mayoría de sus compañeros lamentaban amargamente la derrota dentro de los vestidores, Hodge decidió caminar en solitario hacia los túneles subterráneos que conectan la cancha con los camerinos.

El intercambio que valió millones

En un acto de genuino respeto deportivo y admiración, el jugador británico se cruzó frente a frente con Diego Armando Maradona y le pidió intercambiar sus indumentarias sudadas .

El brillante astro sudamericano, que venía de firmar la actuación individual más espectacular de toda su carrera profesional, aceptó la amistosa propuesta sin dudarlo y le entregó su emblemática casaca .

Lo que Steve Hodge no imaginaba en ese tenso instante de frustración deportiva era que esa sencilla prenda azul se convertiría con el paso del tiempo en una reliquia invaluable .

Se trataba exactamente de la misma camiseta de visitante con la que el genio argentino había anotado la tramposa "Mano de Dios" y el deslumbrante "Gol del Siglo" minutos antes .

Durante varias décadas, el exjugador de la Selección de Inglaterra custodió este tesoro con recelo, prestándolo eventualmente para su exhibición pública en el prestigioso Museo Nacional del Fútbol en Mánchester.

Un tesoro subastado en la era moderna

El verdadero y asombroso impacto de este dato curioso salió a la luz pública hace muy poco tiempo, cuando el exmediocampista decidió finalmente poner la histórica prenda en una subasta internacional.

La icónica camiseta sudamericana superó absolutamente todas las expectativas de los expertos y se vendió por más de nueve millones de dólares , rompiendo récords mundiales de memorabilia deportiva en internet.

Resulta sumamente irónico pensar que la derrota más dolorosa y controversial del equipo inglés terminó generando la mayor ganancia económica individual para uno de los integrantes de aquella plantilla mundialista.

De esta forma, el majestuoso Estadio Azteca no solo presenció una auténtica tragedia deportiva británica, sino que sirvió como la cuna silenciosa del recuerdo físico más lucrativo en la historia del fútbol mundial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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