La Selección de Países Bajos firmó una contundente victoria por 5-1 sobre Suecia en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, resultado que la coloca momentáneamente en la cima del sector y muy cerca de los dieciseisavos de final.

El conjunto neerlandés dominó el encuentro de principio a fin gracias a un doblete de Brian Brobbey (5' y 17'), además de los tantos de Cody Gakpo (47' y 54') y Crysencio Summerville (89'). Por Suecia, Anthony Elanga descontó al minuto 59.

Con este resultado, Países Bajos suma tres puntos clave en la lucha por la clasificación y envía un mensaje de autoridad en uno de los grupos más competitivos de la Copa del Mundo. Suecia, por su parte, queda obligada a conseguir un resultado positivo en su siguiente compromiso para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria.

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