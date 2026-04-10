El Torneo Clausura 2026 se acerca a su parte decisiva y cada resultado empieza a pesar más para los equipos de la Liga MX. Este sábado 11 de abril, el Estadio Hidalgo será escenario del choque entre Pachuca y Santos, un enfrentamiento de realidades opuestas correspondiente a la Jornada 14 (J14).

Para este semestre, la Liga MX dejó de lado el formato Play-In debido a los ajustes en el calendario por el Mundial 2026, lo que eleva la exigencia por asegurar un lugar directo entre los ocho primeros. En ese contexto, Pachuca está obligado a sumar en casa, mientras que Santos Laguna llega con la urgencia de cambiar su rumbo y abandonar los últimos puestos de la clasificación.

¿Cómo llegan Pachuca y Santos Laguna a este partido?

Los Tuzos del Pachuca se presentan a este compromiso en un momento anímico inmejorable. Ubicado en la cuarta posición general con 25 unidades, el equipo hidalguense viene de dar un contundente golpe de autoridad tras vencer 2-1 a Cruz Azul en calidad de visitante. Además, la escuadra dirigida por Esteban Solari mantiene un paso invicto en casa durante este certamen, combinando solidez defensiva con un ataque dinámico. Una victoria esta noche los consolidaría en la zona de Liguilla y los mantendría en la pelea por el liderato general del torneo a falta de varios partidos por jugarse.

En la otra cara de la moneda, Santos Laguna atraviesa una profunda crisis deportiva. Los Guerreros ocupan el último lugar de la tabla con apenas nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y ocho derrotas. A pesar de haber rescatado un empate 1-1 frente al América en la jornada anterior, el equipo de la Comarca Lagunera sigue sufriendo por su fragilidad en la zona baja, consolidándose como una de las defensas más goleadas de la campaña. Su principal objetivo en este cierre de fase regular es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para cerrar el semestre de forma digna.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Santos de la J14 - Liga MX

Para todos los que quieran seguir cada minuto de este partido de la Jornada 14, la transmisión estará disponible a través de televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Sábado 11 de abril, 19:00 horas

Sábado 11 de abril, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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